Хабаровск и Харбин создадут единое информационное поле

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Делегация из дальневосточной столицы и представители китайской стороны обсудили вопросы сотрудничества на международном форуме, посвящённом развитию взаимодействия Хабаровска и Харбина в области больших данных. Торговые связи соседние государства решили укреплять с помощью информационных технологий.

Зарубежные коллеги уже давно используют технологию big data. Она помогает ранжировать компании по принципу доверия. Организациям присуждаются определённые баллы, исходя из анализа множества характеристик их деятельности. Чем показатели выше, тем больше расположены к ним потенциальные партнёры, государственные и финансовые органы.

Обсудить создание совместных проектов в столицу китайской провинции Хэйлунцзян приехали заместитель мэра города Хабаровска по международным и внешнеэкономическим связям Александр Александров, начальник управления экономического развития Александр Анисимов, начальник управления информационных технологий Вадим Варады, представители ТОГУ и IT-компаний, сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.

По словам Вадима Варады, в Хабаровске уже используются некоторые мероприятия программы «Цифровая экономика». Например, система «Электронный муниципалитет», МФЦ, ГЛОНАСС, единая городская автоматизированная система инженерных коммуникаций, работает мощный Центр обработки данных. В настоящее время идёт создание Геопортала, который будет отображать в понятном пользователю виде максимально полную картографическую информацию о городе, полученную из большого количества источников.

«Если говорить о сотрудничестве и обмене информацией с китайской стороной, то здесь необходимо решить множество вопросов как законодательного, нормативного, так и технического характера, ведь большие данные — это обработка информации объемом в петабайты», — отметил Вадим Варады.