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05:34 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Кремле не стали комментировать отставку Виктора Толоконского

Официального указа Владимира Путина до сих пор нет.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения об отставке губернатора Красноярского края Виктора Толоконского. В беседе с федеральными СМИ представитель Кремля заявил, что «не может ни подтвердить, ни опровергнуть данную информацию».

Об уходе Толоконского стало известно 27 сентября. Губернатор попрощался с региональным правительством в «сером доме», поблагодарив за работу и пожелав удачи. Однако официального указа за подписью Владимира Путина до сих пор нет на сайте Кремля.

Напомним, впервые о возможной отставке Виктора Толоконского стало известно на прошлой неделе. Ранее РБК сообщил, что новым губернатором может стать Михаил Котюков — уроженец Красноярска, который сейчас возглавляет Федеральное агентство научных организаций. Также источник называет и других возможных кандидатов — Сергея Сокола, Юрия Швыткина, Виктора Томенко и Олега Бударгина.

На этой неделе Владимир Путин принял отставку губернаторов Самарской и Нижегородской областей — Николая Меркушкина и Валерия Шанцева. Кроме того, СМИ сообщили о возможном уходе главы Дагестана Рамазана Абдулатипова.

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