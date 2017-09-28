В Кремле не стали комментировать отставку Виктора Толоконского
Официального указа Владимира Путина до сих пор нет.
Официального указа Владимира Путина до сих пор нет.
Об уходе Толоконского стало известно 27 сентября. Губернатор попрощался с региональным правительством в «сером доме», поблагодарив за работу и пожелав удачи. Однако официального указа за подписью Владимира Путина до сих пор нет на сайте Кремля.
Напомним, впервые о возможной отставке Виктора Толоконского стало известно на прошлой неделе. Ранее РБК сообщил, что новым губернатором может стать Михаил Котюков — уроженец Красноярска, который сейчас возглавляет Федеральное агентство научных организаций. Также источник называет и других возможных кандидатов — Сергея Сокола, Юрия Швыткина, Виктора Томенко и Олега Бударгина.
На этой неделе Владимир Путин принял отставку губернаторов Самарской и Нижегородской областей — Николая Меркушкина и Валерия Шанцева. Кроме того, СМИ сообщили о возможном уходе главы Дагестана Рамазана Абдулатипова.