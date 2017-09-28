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06:00 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Евгений Дроков принят в депутатский корпус Думы Иркутска

Народный избранник получил удостоверение депутата и значок.

Источник: IrkutskMedia.ru

Дума Иркутска приняла в свои ряды нового депутата — Евгения Дрокова. Торжественное вручение удостоверения и нагрудного знака «свежему» депутату состоялось на заседании представительного органа сегодня, 28 сентября. Об этом сообщает ИА Irkutskmedia.

Евгений Дроков поблагодарил всех жителей округа, вне зависимости от того голосовали они за него или нет, а также выразил надежду на слаженную работу Думы и администрации города.

«Хочу сказать, что благодаря активности граждан, слаженной работе Думы и администрации, я у верен, что мы сделаем наш город самым лучшим и комфортным городом на Земле», — сказал Евгений Дроков.

Напомним, экс-председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска Евгений Дроков победил на довыборах в городскую Думу по округу № 16. Он набрал 1135 голосов избирателей из 1490 пришедших на выборы.

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