Владимир Путин поручил улучшить условия для бизнеса на Дальнем Востоке
Президент утвердил список поручений по итогам поездки в ДФО.
Президент утвердил список поручений по итогам поездки в ДФО.
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам рабочей поездки на Дальний Восток, которая прошла
Список опубликован на сайте Кремля. До конца года в законодательство внесут изменения, чтобы гарантировать стабильность правовых и налоговых условий для резидентов ТОР и Свободного порта Владивосток. Эти условия будут действовать десять лет с того дня, как бизнесмены получат соответствующий статус. Также резидентам, которые открыли там новые производства, предоставят пониженные тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование. Для таких предпринимателей установят минимальный объём инвестиций.
Власти собираются ещё больше упростить порядок предоставления российского гражданства иностранным инвесторам, которые вложили в проекты на Дальнем Востоке десять или более миллионов долларов. Эту работу нужно завершить до конца года. Кроме того, Владимир Путин уполномочил создать стимулы для роста деловой активности на территории ДФО. Дополнительные меры поддержки разработает федеральная корпорация по развитию малого и среднего бизнеса.
Также президент дал ряд поручений по развитию социальной среды. В частности, попросил разработать план мероприятий по реализации Концепции демографической политики Дальнего Востока на период до 2025 года. К этому времени нужно обеспечить рост показателей соцразвития регионов и пересмотреть программы повышения мобильности трудовых ресурсов. В списке есть также упрощение предоставление людям земли, чтобы они заготавливали древесину для собственных нужд.