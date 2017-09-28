Владимир Путин поручил улучшить условия для бизнеса на Дальнем Востоке

Источник: Восток Медиа

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам рабочей поездки на Дальний Восток, которая прошла 5—8 сентября . Многие меры касаются того, чтобы улучшить условия ведения бизнеса в регионах ДФО.

Список опубликован на сайте Кремля. До конца года в законодательство внесут изменения, чтобы гарантировать стабильность правовых и налоговых условий для резидентов ТОР и Свободного порта Владивосток. Эти условия будут действовать десять лет с того дня, как бизнесмены получат соответствующий статус. Также резидентам, которые открыли там новые производства, предоставят пониженные тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование. Для таких предпринимателей установят минимальный объём инвестиций.

Власти собираются ещё больше упростить порядок предоставления российского гражданства иностранным инвесторам, которые вложили в проекты на Дальнем Востоке десять или более миллионов долларов. Эту работу нужно завершить до конца года. Кроме того, Владимир Путин уполномочил создать стимулы для роста деловой активности на территории ДФО. Дополнительные меры поддержки разработает федеральная корпорация по развитию малого и среднего бизнеса.