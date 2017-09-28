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06:40 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Депутаты ГД уделят особое внимание охране Байкала при подготовке бюджета на будущий год

Расширенное заседание комитета по экологии и охране окружающей среды состоялось в Москве.

Источник: IrkutskMedia.ru

Депутаты ГД уделят особое внимание федеральной целевой программе охраны озера Байкал при подготовке бюджета на будущий год. Об этом говорилось на расширенном заседании комитета по экологии и охране окружающей среды на тему «Охрана озера Байкал: проблемы и пути их законодательного решения» в Москве, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГД ФС РФ.

Участие в заседании приняли представители межфракционной рабочей группы «Байкал», федеральных и региональных органов власти и Российской академии наук.

В рамках парламентского контроля депутаты ознакомились с итогами проверки, проведенной в сентябре текущего года Генпрокуратурой по поручению президента России, выслушали аудитора счетной палаты России о результатах реализации ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012−2020 годы».

«Нам нужен на Байкале тотальный контроль: парламентский и экспертный. Волосы дыбом становятся от того, какие факты приводит генеральная прокуратура и счетная палата. К сожалению, за этот год мы не увидели от правительства ни одного внесенного законопроекта, который, так или иначе, касался бы Байкала. Все законопроекты вносятся только депутатами Государственной Думы. Кроме того, по Байкалу есть целый перечень поручений президента, по многим из них сроки давно вышли», — прокомментировала остроту байкальского вопроса председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева.

Председатель комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев, депутат от Иркутской области заявил, что у Байкал как некая сфера экономических интересов, но нет хозяина.

«У нас есть история с БЦБК повторяется из года в год. Самое удивительное: есть и деньги, и политическое решение, но вопрос не решается. Введению запрета на вылов омуля целый год сопротивлялись самые разные структуры, в течение года омуль продолжал вылавливаться. Нет не только центра принятия решения, но и общей концепции развития территории, поэтому мы сейчас видим большое количество разных инициатив. Такая концепция нужна, чтобы вести законотворческую работу», — сказал Николай Николаев.

Комитет принял решение рекомендовать к отклонению три законопроекта. Еще один был накануне отозван авторами.

При этом авторам законопроектов было предложено подготовить более взвешенную позицию по государственной экологической экспертизе на Байкальской территории и внести соответствующие поправки в законопроект.

Напомним, что новый проект «Байкал: великое озеро великой страны» является попыткой подойти комплексно к развитию байкальской природной территории, рассказал председатель ИРО ООО «Деловая Россия», председатель клуба «Байкальские стратегии» Роман Ищенко. Идея комплексности в том, чтобы рассматривать не только экологический компонент, как это было сделано в большей части в предыдущей природоохранной программе. Без решения социальных проблем и экономических задач на побережье, системно вопрос решить невозможно.

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 2020 года предусмотреть финансирование мероприятий по ликвидации последствий негативного воздействий отходов, накопленных во время деятельности Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) в Иркутской области. Кроме этого, Кабмину нужно определить единственного исполнителя работ по ликвидации деятельности комбината и обеспечить выполнение необходимых для ликвидации мероприятий. О ходе работ необходимо доложить 1 декабря 2017 года, в последующем предполагаются доклады каждые полгода. Поручения президента опубликованы на официальном сайте Кремля.

Как ранее сообщало ИА IrkutskMedia, БЦБК закрылся в 2013 году. Сегодня он находится в недвижимом состоянии. Создать государственную управляющую компанию, которая займется решением экологических проблем после закрытия Байкальского целлюлозно-бумажного комбината и судьбой имущества закрытого предприятия, предложил 26 июня в Иркутске на выездном заседании межфракционной рабочей группы «Байкал» при Госдуме РФ глава Байкальска Василий Темгеневский.

Кроме того, губернатор Сергей Левченко предложил Минприроды РФ рассмотреть возможность корректировки федерального закона об охране озера Байкал с целью смягчить ряд его положений, касающихся застройки территории. Он предлагает исключить экологическую экспертизу для объектов третьей и четвертой степени опасности.

Минэкономразвития предложило досрочно закрыть федеральную целевую программу (ФЦП) по охране Байкала, которая рассчитана до 2020 года. Об этом говорится в докладе министерства, направленном в правительство. Чиновники констатируют, что из-за ошибок в управлении ФЦП ряд мероприятий не был выполнен. Предложение Минэка настораживает экологов: без денег Россия не сможет выполнять свои международные обязательства по охране озера. Впрочем, представители Минэкономразвития не исключают продления программы и даже увеличения объемов ее финансирования, но для этого Минприроды должно повысить качество управления ею.

Федеральную целевую программу по охране озера Байкал и социально-экономическому развитию Байкальской природной территории планируется доработать, отметил глава Минприроды России Сергей Донской, выступая с докладом на Всероссийском экологическом форуме во Владимире, 25 августа. Это связано с проведением мероприятий в рамках Года экологии, где уже проведено более 40 тысяч мероприятий с участием более 1 тысячи компаний. В текущем году, по словам министра, они инвестируют в общей сложности более 130 млрд рублей. Ожидаемое сокращение объема выбросов составит более 74 тысячи тонн в год, сокращение объема сточных вод — более 29 млн м3 в год, сокращение водопотребления — более 75 млн м3 в год. Важными являются, предприятия крупных промышленных центров — Челябинск, Кемерово, Норильск, Магнитогорск, подчеркнул Сергей Донской.

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