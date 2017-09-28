Рустэм Хамитов: Пассажиропоток в аэропорту «Уфа» нужно увеличить до 3 млн человек
В Башкирии обсудили самые важные вопросы, касающиеся авиаперевозок.
В Башкирии обсудили самые важные вопросы, касающиеся авиаперевозок.
По мнению главы республики, развитие аэропортов и авиационных перевозок — актуальная и важная тема для всех субъектов РФ, в том числе и для Башкирии.
На заседании в Доме правительства Рустэм Хамитов обозначил ключевые вопросы.
Так, отмечалось, что необходимо расширять географию полетов из аэропорта «Уфа»: увеличить международные и региональные направления, кроме того, необходимо развивать местную авиацию.
В числе первых задач — увеличение количества самолетов, базирующихся в уфимской авиагавани, а также модернизация терминала внутренних воздушных линий, что планируется начать делать уже в этом году. Все это — для увеличения пассажиропотока.
— Нам нужны реальные дела. Давайте все вместе доведем пассажиропоток в уфимском аэропорту до 3 млн человек, а там дойдем и до 4 млн пассажиров, — сказал Рустэм Хамитов. — Республика строит новый терминал внутренних воздушных линий с расчетом на ближайшие 15−20 лет. Мы сделаем все, чтобы авиационная отрасль развивалась, чтобы нарастало количество авиаперевозок.