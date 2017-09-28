Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Медведев исключил Михалкова из попечительского совета Фонда кино
Врачи вернули сознание пациенту после 15 лет растительного состояния
Убравший номера АМР со сбившего полицейского авто попал на видео
Звезды, которые борются сегодня с раком: как проходит лечение
35-летняя Вера Брежнева кардинально сменила имидж (фото)
Зять Трампа пользовался личной почтой для служебной переписки Сам Трамп в 2016 году обвинял Хиллари Клинтон в использовании личного почтового ящика на посту госсекретаря
Умерла 37-летняя российская актриса Наталья Юнникова
Россиянка сделала из хобби бизнес с прибылью 9 млн
Секретные фото: УАЗ готовит абсолютно новый микроавтобус
Новый Volvo XC40: премьера состоялась
Располневшая Нюша вышла на сцену в купальнике - СМИ
Кристина Асмус восхитила Сеть фото в белье - СМИ
26-летняя россиянка превратила хобби в бизнес, заработав 9 млн
Умерла 37-летняя российская актриса Юнникова
Саакашвили об Украине: города, не торгующие с РФ, в отчаянии
Самбурская показала обнаженную фигуру - СМИ
Путин уволил главного кремлевского борца с коррупцией
Актер Егор Клинаев погиб, помогая участникам ДТП
Фоторепортажи
8Пожар в гостинице в Ростове-на-Дону
20В Мексике произошло мощное землетрясение
07:29 (мск), источник: Комсомольская правда

Рустэм Хамитов: Пассажиропоток в аэропорту «Уфа» нужно увеличить до 3 млн человек

В Башкирии обсудили самые важные вопросы, касающиеся авиаперевозок.

Источник: РИА "Новости"

По мнению главы республики, развитие аэропортов и авиационных перевозок — актуальная и важная тема для всех субъектов РФ, в том числе и для Башкирии.

На заседании в Доме правительства Рустэм Хамитов обозначил ключевые вопросы.

Так, отмечалось, что необходимо расширять географию полетов из аэропорта «Уфа»: увеличить международные и региональные направления, кроме того, необходимо развивать местную авиацию.

В числе первых задач — увеличение количества самолетов, базирующихся в уфимской авиагавани, а также модернизация терминала внутренних воздушных линий, что планируется начать делать уже в этом году. Все это — для увеличения пассажиропотока.

— Нам нужны реальные дела. Давайте все вместе доведем пассажиропоток в уфимском аэропорту до 3 млн человек, а там дойдем и до 4 млн пассажиров, — сказал Рустэм Хамитов. — Республика строит новый терминал внутренних воздушных линий с расчетом на ближайшие 15−20 лет. Мы сделаем все, чтобы авиационная отрасль развивалась, чтобы нарастало количество авиаперевозок.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Конфуз на «Голосе»: Ужасная песня довела Градского до греха
Легендарные топ-модели 90-х затмили молодых манекенщиц на Неделе моды
Иран назвал приоритетную задачу США в Сирии
Названа дата прекращения регулярных рейсов «ВИМ-Авиа»
В США рассказали, когда в стране уничтожат химоружие
Скончался основатель журнала Playboy Хью Хефнер
«Манчестер Юнайтед» разгромил ЦСКА в матче Лиги чемпионов
Alibaba запускает в России новую торговую интернет-площадку
Нарезной уже не тот: что происходит с качеством хлеба в России
Спорт
Не сдюжили: ЦСКА потерпел разгромное поражение от «Ман Юнайтед» Уже в первом тайме встречи команда Виктора Гончаренко пропустила три безответных мяча, включая дубль в исполнении Ромелу Лукаку
Авто
Самая красивая Lada: первые видео серийной машины (онлайн) В эти минуты журналисты тестируют универсалы Lada Vesta SW, откуда заместитель главного редактора «Авто Mail.Ru» Юрий Урюков прислал короткий видеоролик
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Погиб 18-летний актер из «Физрука» Егор Клинаев Трагедия произошла, когда молодой человек пытался помочь пострадавшим в ДТП
Недвижимость
В России стали чаще обманывать покупателей новостроек
Хранение в маленькой квартире: как разместить все необходимое
Стали известны стартовые площадки по реновации
В России удвоилось число злостных неплательщиков за ЖКХ
Леди
Как выглядят модные и немодные сапоги (фото) Красивые сапоги встречаются в природе так же редко, как амурские тигры. Читайте о том, какие модели покупать не раздумывая, а какие пора давно забыть, как страшный сон
Дети
В Воронежском роддоме перепутали пол младенца Жительница города Лиски Воронежской области Оксана Колесникова очень удивилась, обнаружив уже дома, что родила не дочку Машу, а сына Мишу.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь