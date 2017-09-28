Рустэм Хамитов: Пассажиропоток в аэропорту «Уфа» нужно увеличить до 3 млн человек

Источник: РИА "Новости"

По мнению главы республики, развитие аэропортов и авиационных перевозок — актуальная и важная тема для всех субъектов РФ, в том числе и для Башкирии.

На заседании в Доме правительства Рустэм Хамитов обозначил ключевые вопросы.

Так, отмечалось, что необходимо расширять географию полетов из аэропорта «Уфа»: увеличить международные и региональные направления, кроме того, необходимо развивать местную авиацию.

В числе первых задач — увеличение количества самолетов, базирующихся в уфимской авиагавани, а также модернизация терминала внутренних воздушных линий, что планируется начать делать уже в этом году. Все это — для увеличения пассажиропотока.