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07:27 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Академик Валентин Пармон избран председателем СО РАН в один тур

МОСКВА, НОВОСИБИРСК, 28 сентября, ФедералПресс. Научный руководитель института катализа им. Г. К. Борескова СО РАН избран новым председателем Сибирского отделения Российской академии наук. Как стало известно «ФедералПресс», он получил большинство голосов в первом туре голосования на общем собрании СО РАН.

«Меня выдвинули на место, которое занимали наши основатели, академики Лаврентьев, Марчук и Коптюг, память о которых мы свято чтим, ― заявил новый глава СО РАН после избрания. ― Это очень тяжелая и ответственная ноша. Я буду полностью реализовать себя во благо Сибирского отделения Российской академии наук».

По данным счетной комиссии во главе с академиком Василием Фоминым, в ходе голосования 78 из 151 голосов набрал научный руководитель института катализа им. Г. К. Борескова СО РАН академик Валентин Пармон. Его ближайший конкурент академик Сергей Алексеенко получил 55 голосов. Академики Валерий Верниковский и Игорь Бычков ― 10 и 7 соответственно.

Новый председатель Сибирского отделения РАН будет утвержден в должности общим собранием Российской академии наук сегодня, 28 сентября.

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