Академик Валентин Пармон избран председателем СО РАН в один тур

«Меня выдвинули на место, которое занимали наши основатели, академики Лаврентьев, Марчук и Коптюг, память о которых мы свято чтим, ― заявил новый глава СО РАН после избрания. ― Это очень тяжелая и ответственная ноша. Я буду полностью реализовать себя во благо Сибирского отделения Российской академии наук».