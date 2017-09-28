Новосибирскому депутату вынесли предупреждение за скандал на штрафстоянке
Напомним, депутат Заксобрания Сергей Титков оказался в центре скандала с эвакуацией автомобиля.
Напомним, депутат Заксобрания Сергей Титков оказался в центре скандала с эвакуацией автомобиля.
Новосибирскому депутату вынести предупреждение за скандал на штрафстоянке, об этом передаёт корреспондент «Вестей» с сессии Законодательного собрания Новосибирской области.
Сергею Титкову вынесли предупреждение о недопустимости нарушения депутатской этики
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