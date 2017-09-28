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07:11 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирскому депутату вынесли предупреждение за скандал на штрафстоянке

Напомним, депутат Заксобрания Сергей Титков оказался в центре скандала с эвакуацией автомобиля.

Источник: Вести - Новосибирск

Новосибирскому депутату вынести предупреждение за скандал на штрафстоянке, об этом передаёт корреспондент «Вестей» с сессии Законодательного собрания Новосибирской области.

Сергею Титкову вынесли предупреждение о недопустимости нарушения депутатской этики из-за скандала, произошедшего из-за эвакуации автомобиля.

Подробности по ссылке.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
рудолф Штаудингер
Неприятно читать про высокомерного человека!
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