Омский губернатор признал авторитет Корбута
Виктор Назаров поздравил нового председателя Омского городского Совета с избранием телеграммой.
Виктор Назаров поздравил нового председателя Омского городского Совета с избранием телеграммой.
Губернатор Омской области Виктор Назаров поздравил с избранием нового спикера Омского городского Совета Владимира Корбута. В его адрес была направлена поздравительная телеграмма.
«Это свидетельство доверия к Вам со стороны депутатов и признания Вашего авторитета. К спикеру представительного органа власти всегда предъявляются повышенные требования. Председатель городского Совета должен не только уметь сплотить народных избранников вокруг поставленных целей, но и слышать и учитывать разные политические взгляды и интересы», — отметил Назаров.
Также, по словам главы региона, за каждым депутатом стоят избиратели и председателю необходимо направить работу представительного органа на решение задач по развитию Омска.
Как ранее сообщал «СуперОмск», 27 сентября Виктор Назаров находился в Москве, где провел успешные переговоры о строительстве аэропорта «Федоровка».