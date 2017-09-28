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07:08 (мск), источник: СуперОмск

Омский губернатор признал авторитет Корбута

Виктор Назаров поздравил нового председателя Омского городского Совета с избранием телеграммой.

Губернатор Омской области Виктор Назаров поздравил с избранием нового спикера Омского городского Совета Владимира Корбута. В его адрес была направлена поздравительная телеграмма.

«Это свидетельство доверия к Вам со стороны депутатов и признания Вашего авторитета. К спикеру представительного органа власти всегда предъявляются повышенные требования. Председатель городского Совета должен не только уметь сплотить народных избранников вокруг поставленных целей, но и слышать и учитывать разные политические взгляды и интересы», — отметил Назаров.

Также, по словам главы региона, за каждым депутатом стоят избиратели и председателю необходимо направить работу представительного органа на решение задач по развитию Омска.

Как ранее сообщал «СуперОмск», 27 сентября Виктор Назаров находился в Москве, где провел успешные переговоры о строительстве аэропорта «Федоровка».

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