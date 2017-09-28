Малайзия запретила своим гражданам поездки в КНДР

Как отмечает МИД, «решение было принято в связи с эскалацией напряженности на Корейском полуострове и событиями, связанными с ракетными испытаниями».

КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи оценили его мощность в 160 килотонн, что в 10 раз больше мощности атомной бомбы, сброшенной на японский город Хиросима в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.