Варнавский заявил, что Назаров в октябре выступит с посланием

Интересные подробности всплыли прямо в начала заседания Заксобрания сегодня, 28 сентября. Спикер Владимир Варнавский сообщил, что омский губернатор Виктор Назаров из Уфы прислал просьбу выступить с посланием в октябре.

Он добавил, что глава региона на форуме стран ШОС.

Владимир Варнавский, спикер Заксобрания Омской области:

— Виктор Иванович Назаров на форуме стран ШОС в Уфе, но он прислал письмо. В котором выразил желание выступить с посланием в октябре, на одном из заседаний Заксобрания.