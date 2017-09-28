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07:31 (мск), источник: Om1.ru

Варнавский заявил, что Назаров в октябре выступит с посланием

Спикер Заксобрания утверждает, что губернатор Омской области в Уфе на форуме ШОС.

Интересные подробности всплыли прямо в начала заседания Заксобрания сегодня, 28 сентября. Спикер Владимир Варнавский сообщил, что омский губернатор Виктор Назаров из Уфы прислал просьбу выступить с посланием в октябре.

Он добавил, что глава региона на форуме стран ШОС.

Владимир Варнавский, спикер Заксобрания Омской области:

— Виктор Иванович Назаров на форуме стран ШОС в Уфе, но он прислал письмо. В котором выразил желание выступить с посланием в октябре, на одном из заседаний Заксобрания.

Отметим, что данные о местонахождении омского губернатора слегка разнятся. Вчера утром поступила информация, что Виктор Назаров отбыл в Уфу. А уже вечером появилось сообщение, что в Москве глава региона провел переговоры о достройке «Омск-Федоровки».

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