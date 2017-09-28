Варнавский заявил, что Назаров в октябре выступит с посланием
Спикер Заксобрания утверждает, что губернатор Омской области в Уфе на форуме ШОС.
Спикер Заксобрания утверждает, что губернатор Омской области в Уфе на форуме ШОС.
Интересные подробности всплыли прямо в начала заседания Заксобрания сегодня, 28 сентября. Спикер Владимир Варнавский сообщил, что омский губернатор Виктор Назаров из Уфы прислал просьбу выступить с посланием в октябре.
Он добавил, что глава региона на форуме стран ШОС.
Владимир Варнавский, спикер Заксобрания Омской области:
— Виктор Иванович Назаров на форуме стран ШОС в Уфе, но он прислал письмо. В котором выразил желание выступить с посланием в октябре, на одном из заседаний Заксобрания.
Отметим, что данные о местонахождении омского губернатора слегка разнятся. Вчера утром поступила информация, что Виктор Назаров отбыл в Уфу. А уже вечером появилось сообщение, что в Москве глава региона провел переговоры о достройке «Омск-Федоровки».