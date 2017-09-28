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08:50 (мск), источник: СуперОмск

В октябре губернатор Назаров выступит с посланием перед омскими депутатами

В Омске 28 сентября проходит первое заседание осенней сессии областного парламента.

Спикер омского Заксобрания Владимир Варнаский, открывая заседание первым делом заявил, что омский губернатор Виктор Назаров сейчас находится с рабочей поездкой в Уфе.

Однако Назаров прислал в ЗС просьбу выступить с традиционным посланием Губернатора на 2018 год перед омскими депутатами в октябре. Выступление Губернатора состоится на следующем заседании ЗС 26 октября.

Как ранее сообщал «СуперОмск», 28—29 сентября в Уфе проходит третий форум малого и среднего бизнеса регионов стран ШОС и БРИКС, в рамках которого будет подписано соглашение между Омской областью и Башкирией о создании первого в России межрегионального кластера нефтехимической промышленности. Регион на форуме представляет губернатор Виктор Назаров.

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