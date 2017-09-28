В октябре губернатор Назаров выступит с посланием перед омскими депутатами

Спикер омского Заксобрания Владимир Варнаский, открывая заседание первым делом заявил, что омский губернатор Виктор Назаров сейчас находится с рабочей поездкой в Уфе.

Однако Назаров прислал в ЗС просьбу выступить с традиционным посланием Губернатора на 2018 год перед омскими депутатами в октябре. Выступление Губернатора состоится на следующем заседании ЗС 26 октября.