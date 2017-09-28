Японский император распустил парламент из-за угрозы КНДР
Председатель нижней палаты Японии Тадамори Осима зачитал указ императора Акихито об ее роспуске для проведения досрочных выборов 22 октября. Об этом сообщает РИА Новости.
Председатель нижней палаты Японии Тадамори Осима зачитал указ императора Акихито об ее роспуске для проведения досрочных выборов 22 октября. Об этом сообщает РИА Новости.
Инициатива о роспуске парламента принадлежит правительству, которое попросило монарха издать соответствующий указ. Подписанный императором документ был передан генеральному секретарю правительства Ёсихидэ Суге.
«Это будут выборы, которые требуют ответа на вопросы, как защитить Японию, как защитить мирную жизнь граждан», — заявил Абэ в эфире телеканала NHK.
3 сентября Северная Корея заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет.
29 августа и 15 сентября КНДР запустила баллистические ракеты в сторону Японского моря. Снаряды пролетели над территорией Японии, не нанеся вреда.