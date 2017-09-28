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09:29 (мск), источник: Lenta.Ru

Японский император распустил парламент из-за угрозы КНДР

Председатель нижней палаты Японии Тадамори Осима зачитал указ императора Акихито об ее роспуске для проведения досрочных выборов 22 октября. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник: AP 2017

Инициатива о роспуске парламента принадлежит правительству, которое попросило монарха издать соответствующий указ. Подписанный императором документ был передан генеральному секретарю правительства Ёсихидэ Суге.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объяснил роспуск нижней палаты парламента страны желанием заручиться поддержкой общества для продолжения экономических реформ и общей политики при существующей ядерно-ракетной угрозе со стороны КНДР.

«Это будут выборы, которые требуют ответа на вопросы, как защитить Японию, как защитить мирную жизнь граждан», — заявил Абэ в эфире телеканала NHK.

3 сентября Северная Корея заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет.

29 августа и 15 сентября КНДР запустила баллистические ракеты в сторону Японского моря. Снаряды пролетели над территорией Японии, не нанеся вреда.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Иван Петров
А чем всё-таки не устраивала работа нижней палаты?
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