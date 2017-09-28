Депутаты парламента Приморья одобрили повышение своей зарплаты на 5,1%
Оклады зарплатных парламентариев вырастут с 1 октября за счет перераспределения расходов в смете ЗС ПК.
Оклады зарплатных парламентариев вырастут с 1 октября за счет перераспределения расходов в смете ЗС ПК.
Владивосток, 28 сентября, PrimaMedia.
Депутаты Законодательного собрания Приморья на очередной сессии краевого парламента в среду, 27 сентября, одобрили перераспределение средств в смете расходов ЗС ПК для индексации депутатских зарплат на 5,1% с 1 октября текущего года. Надбавка к депутатской зарплате будет выплачиваться за счет сэкономленных средств и не выйдет за рамки ранее утвержденного объема расходов, сообщает ИА PrimaMedia.
Корректировку сметы расходов краевого парламента ради индексации депутатских зарплат с 1 октября текущего года народные избранники рассмотрели на очередном заседании ЗС ПК.
«В связи с этим предлагается внести изменения в смету расходов Законодательного собрания на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. Проектом сметы предусмотрено увеличение зарплаты в пределах общей суммы расходов, предусмотренных Законодательным собранием на текущий год. Увеличение происходит за счет собственных резервов, источником являются экономия по отдельным видам расходов», — доложил Кузьменко, отметив, что увеличения самой сметы не произойдет.
Депутаты предложение поддержали большинством голосов. «За» проголосовали 30 из 34 присутствующих на заседании депутатов.
Точный размер депутатской зарплаты по понятным причинам не афишируется, но, по информации ИА PrimaMedia, составляет порядка 140−150 тысяч рублей. Эта сумма не менялась с тех пор, как в марте 2015 года парламентарии Приморья решили последовать общефедеральному тренду, заданному президентом России, который в начале марта подписал указ о снижении на 10% зарплаты себе,
На мартовском заседании парламент Приморья внес соответствующие поправки в закон, которые позволили сократить денежное довольствие на 10%. Одно из условий, которое нужно выполнить, чтобы расстаться с частью зарплаты — написать заявление о добровольном отказе от таковой. Кроме того, депутаты Заксобрания планировали оптимизировать бюджетные расходы на командировки, покупку оборудования, содержание аппарата и прочие организационные траты. В итоге секвестр составил 8,7%.