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08:26 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Депутаты парламента Приморья одобрили повышение своей зарплаты на 5,1%

Оклады зарплатных парламентариев вырастут с 1 октября за счет перераспределения расходов в смете ЗС ПК.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 28 сентября, PrimaMedia.

Депутаты Законодательного собрания Приморья на очередной сессии краевого парламента в среду, 27 сентября, одобрили перераспределение средств в смете расходов ЗС ПК для индексации депутатских зарплат на 5,1% с 1 октября текущего года. Надбавка к депутатской зарплате будет выплачиваться за счет сэкономленных средств и не выйдет за рамки ранее утвержденного объема расходов, сообщает ИА PrimaMedia.

Корректировку сметы расходов краевого парламента ради индексации депутатских зарплат с 1 октября текущего года народные избранники рассмотрели на очередном заседании ЗС ПК.

Вице-спикер ЗС ПК Сергей Кузьменко рассказал коллегам, что с 1 октября предусмотрена индексация зарплат госслужащих, депутатов и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы на 5,1%.

«В связи с этим предлагается внести изменения в смету расходов Законодательного собрания на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. Проектом сметы предусмотрено увеличение зарплаты в пределах общей суммы расходов, предусмотренных Законодательным собранием на текущий год. Увеличение происходит за счет собственных резервов, источником являются экономия по отдельным видам расходов», — доложил Кузьменко, отметив, что увеличения самой сметы не произойдет.

Депутаты предложение поддержали большинством голосов. «За» проголосовали 30 из 34 присутствующих на заседании депутатов.

Отметим, что, по данным агентства, из 40 приморских депутатов на профессиональной основе в Заксобрании Приморья сейчас может работать 31 человек. По факту же в нынешнем созыве, по данным аппарата, зарплату получают 20 депутатов.

Точный размер депутатской зарплаты по понятным причинам не афишируется, но, по информации ИА PrimaMedia, составляет порядка 140−150 тысяч рублей. Эта сумма не менялась с тех пор, как в марте 2015 года парламентарии Приморья решили последовать общефедеральному тренду, заданному президентом России, который в начале марта подписал указ о снижении на 10% зарплаты себе, премьер-министру, генпрокурору и главе Следственного комитета, а также чиновникам Кремля, кабмина и Счетной палаты. Аналогичное желание тогда проявил губернатор Приморья, его заместители, а также члены крайизбиркома, приморские омбудсмены — по правам человека и по правам предпринимателей. Урезали свои зарплаты и муниципальные чиновники Приморья. Не остались в стороне и депутаты ЗС ПК.

На мартовском заседании парламент Приморья внес соответствующие поправки в закон, которые позволили сократить денежное довольствие на 10%. Одно из условий, которое нужно выполнить, чтобы расстаться с частью зарплаты — написать заявление о добровольном отказе от таковой. Кроме того, депутаты Заксобрания планировали оптимизировать бюджетные расходы на командировки, покупку оборудования, содержание аппарата и прочие организационные траты. В итоге секвестр составил 8,7%.

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