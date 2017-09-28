Дума Иркутска упразднила комитет экономики мэрии города
Полномочия распределят между комитетом по бюджетной политике и аппаратом администрации.
Полномочия распределят между комитетом по бюджетной политике и аппаратом администрации.
Городская Дума упразднила комитет экономики мэрии Иркутска. Полномочия будут распределены между комитетом по бюджетной политике и аппаратом администрации. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
«Опыт показал, что такой комитет не приносит пользы и поэтому мы проводим оптимизацию. Кроме того, я считаю, что должность
Напомним, в мае 2017 года администрацию Иркутска захлестнули массовые увольнения. Из мэрии ушло несколько ключевых фигур:
Евгений Семенов покинул пост заместителя председателя комитета экономики, начальника департамента развития предпринимательства и потребительского рынка администрации Иркутска в конце июня. Он уволился по собственному желанию.
Кроме того, в июле Юлия Ашуркова ушла в отпуск с последующим увольнением с поста исполняющей обязанности заместителя мэра — председателя комитета экономики администрации Иркутска.
Заместитель мэра — председатель комитета градостроительной политики города Иван Готовский попрощался с депутатами Думы Иркутска на заседании комиссии по вопросам градостроительства, архитектуры и дизайна 22 сентября. Чиновник уволился из администрации Иркутска 18 сентября.