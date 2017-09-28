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08:43 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Дума Иркутска упразднила комитет экономики мэрии города

Полномочия распределят между комитетом по бюджетной политике и аппаратом администрации.

Источник: IrkutskMedia.ru

Городская Дума упразднила комитет экономики мэрии Иркутска. Полномочия будут распределены между комитетом по бюджетной политике и аппаратом администрации. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

«Опыт показал, что такой комитет не приносит пользы и поэтому мы проводим оптимизацию. Кроме того, я считаю, что должность вице-мэра администрации тоже не нужна, но ликвидировать мы ее не можем, потому что нужна предварительная работа по изменению устава города», — отметил глава города Дмитрий Бердников.

Напомним, в мае 2017 года администрацию Иркутска захлестнули массовые увольнения. Из мэрии ушло несколько ключевых фигур: вице-мэр Иван Носков, председатель комитета экономики Руслан Ким, глава Октябрьского округа Елена Войцехович, начальник управления транспорта Евгений Владимирский, начальник департамента дорожной деятельности Михаил Малыхин и начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда Сергей Фоминых. По мнению экспертов, это может быть связано как и с определенными неудачами, постигшими этих сотрудников, так и с неоправдавшимися амбициями специалистов, подавших в отставку.

Евгений Семенов покинул пост заместителя председателя комитета экономики, начальника департамента развития предпринимательства и потребительского рынка администрации Иркутска в конце июня. Он уволился по собственному желанию.

Кроме того, в июле Юлия Ашуркова ушла в отпуск с последующим увольнением с поста исполняющей обязанности заместителя мэра — председателя комитета экономики администрации Иркутска.

Заместитель мэра — председатель комитета градостроительной политики города Иван Готовский попрощался с депутатами Думы Иркутска на заседании комиссии по вопросам градостроительства, архитектуры и дизайна 22 сентября. Чиновник уволился из администрации Иркутска 18 сентября.

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