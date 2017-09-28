Дума Иркутска упразднила комитет экономики мэрии города

Источник: IrkutskMedia.ru

Городская Дума упразднила комитет экономики мэрии Иркутска. Полномочия будут распределены между комитетом по бюджетной политике и аппаратом администрации. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

«Опыт показал, что такой комитет не приносит пользы и поэтому мы проводим оптимизацию. Кроме того, я считаю, что должность вице-мэра администрации тоже не нужна, но ликвидировать мы ее не можем, потому что нужна предварительная работа по изменению устава города», — отметил глава города Дмитрий Бердников.

Напомним, в мае 2017 года администрацию Иркутска захлестнули массовые увольнения. Из мэрии ушло несколько ключевых фигур: вице-мэр Иван Носков, председатель комитета экономики Руслан Ким, глава Октябрьского округа Елена Войцехович, начальник управления транспорта Евгений Владимирский, начальник департамента дорожной деятельности Михаил Малыхин и начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда Сергей Фоминых. По мнению экспертов, это может быть связано как и с определенными неудачами, постигшими этих сотрудников, так и с неоправдавшимися амбициями специалистов, подавших в отставку.

Евгений Семенов покинул пост заместителя председателя комитета экономики, начальника департамента развития предпринимательства и потребительского рынка администрации Иркутска в конце июня. Он уволился по собственному желанию.

Кроме того, в июле Юлия Ашуркова ушла в отпуск с последующим увольнением с поста исполняющей обязанности заместителя мэра — председателя комитета экономики администрации Иркутска.