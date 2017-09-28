Ярослав Фролов утвержден министром труда и соцразвития НСО

«Первое, что мне хотелось бы пожелать новому министерству — сохранить преемственность. Очень много было сделано хорошего и полезного в составе предыдущих министерств, работавших в этом направлении, — сказал председатель комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Игорь Гришунин. — Очень важно, что все специалисты, которые работали ранее в этих министерствах, остались на своих местах. Мы совместно создали очень хорошую программу, которая имеет хороший потенциал развития. И, конечно, нам бы хотелось, чтобы расставленные приоритеты в направлении социальной защиты были усилены. Прежде всего, речь идет о работе в социальной сфере. Ежегодно мы оказываем помощь миллиону граждан, проживающих в Новосибирской области. Необходимо усилить работу со старшим поколением, а также по направлению оздоровления и безопасности детей в летний период. Нужно усилить работу комплексных социальных центров, которые находятся на территории каждого муниципального образования».