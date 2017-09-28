Ярослав Фролов утвержден министром труда и соцразвития НСО
Во время работы сессии Законодательного собрания в должности министра труда и социального развития Новосибирской области был утвержден Ярослав Фролов.
Во время работы сессии Законодательного собрания в должности министра труда и социального развития Новосибирской области был утвержден Ярослав Фролов.
Новое министерство было сформировано летом этого года взамен реорганизованных ранее министерства социального развития и министерства труда, занятости и трудовых ресурсов.
Напомним, что второго августа 2017 года губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий назначил Ярослава Фролова исполняющим обязанности министра труда и социального развития региона. Сегодня, 28 сентября, кандидатура была утверждена на сессии Законодательного собрания Новосибирской области.
Новое министерство было сформировано четвертого июля, когда Владимир Городецкий подписал постановление об упразднении регионального министерства социального развития и министерства труда, занятости и трудовых ресурсов региона. Вместо двух ведомств было создано министерство труда и социального развития, которое сегодня возглавил Ярослав Фролов.
«Первое, что мне хотелось бы пожелать новому министерству — сохранить преемственность. Очень много было сделано хорошего и полезного в составе предыдущих министерств, работавших в этом направлении, — сказал председатель комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Игорь Гришунин. — Очень важно, что все специалисты, которые работали ранее в этих министерствах, остались на своих местах. Мы совместно создали очень хорошую программу, которая имеет хороший потенциал развития. И, конечно, нам бы хотелось, чтобы расставленные приоритеты в направлении социальной защиты были усилены. Прежде всего, речь идет о работе в социальной сфере. Ежегодно мы оказываем помощь миллиону граждан, проживающих в Новосибирской области. Необходимо усилить работу со старшим поколением, а также по направлению оздоровления и безопасности детей в летний период. Нужно усилить работу комплексных социальных центров, которые находятся на территории каждого муниципального образования».
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Ярослав Фролов родился в 1976 году в Новосибирске. Женат, воспитывает троих детей. В 1999 году окончил Новосибирский государственный медицинский институт, является кандидатом медицинских наук. В 2014 году награжден знаком «Отличник здравоохранения». Работал главным врачом городской клинической больницы № 12. Последние два года занимал пост заместителя министра здравоохранения региона.