И.о. министра здравоохранения Прикамья рассказал об объединении больниц в Коми-Пермяцком округе

Напомним, решение об объединении было принято после анализа финансового состояния больниц. На сегодня оба учреждения столкнулись с проблемой высокой кредиторской задолженности и некачественного оказания медицинской помощи, во многом по причине неэффективного управления имеющимися ресурсами.

Как пояснили в краевом Миниздраве, объединение позволит сэкономить на управленческих расходах, коммунальных платежах и повысить качество оказываемой медицинской помощи в Коми-Пермяком округе. Высвободившиеся в результате оптимизации средства смогут быть направлены на увеличение зарплат медперсонала, модернизацию оборудования и развитие. Объединённое учреждение должно заработать уже с 1 января 2018 года.

«Мы готовы помогать финансово, методически и в кадровом плане, но наша задача на сегодня — совместно создать оптимальные условия для оказания медицинской помощи. И прежде всего мы должны учитывать интересы пациента», — отметил Дмитрий Матвеев.

Кроме этого, и.о. министра сообщил коллективу больницы, что новый хирургический корпус уже внесён в инвестиционный план и на сегодня находится на стадии проектирования. Он также подчеркнул, что в Кудымкаре точно продолжит свою работу санавиация, что за округом закреплён свой вертолёт, и сейчас решается вопрос о том, где будет базироваться площадка.