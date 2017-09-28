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09:47 (мск), источник: NewsKo

И.о. министра здравоохранения Прикамья рассказал об объединении больниц в Коми-Пермяцком округе

И.о.министра здравоохранения Пермского края Дмитрий Матвеев встретился с коллективом Кудымкарской ЦРБ, чтобы ответить на вопросы об объединении Кудымкарской районной и окружной больниц и представить нового главного врача объединённого учреждения — Сергея Лопатина.

Напомним, решение об объединении было принято после анализа финансового состояния больниц. На сегодня оба учреждения столкнулись с проблемой высокой кредиторской задолженности и некачественного оказания медицинской помощи, во многом по причине неэффективного управления имеющимися ресурсами.

Как пояснили в краевом Миниздраве, объединение позволит сэкономить на управленческих расходах, коммунальных платежах и повысить качество оказываемой медицинской помощи в Коми-Пермяком округе. Высвободившиеся в результате оптимизации средства смогут быть направлены на увеличение зарплат медперсонала, модернизацию оборудования и развитие. Объединённое учреждение должно заработать уже с 1 января 2018 года.

«Мы готовы помогать финансово, методически и в кадровом плане, но наша задача на сегодня — совместно создать оптимальные условия для оказания медицинской помощи. И прежде всего мы должны учитывать интересы пациента», — отметил Дмитрий Матвеев.

Кроме этого, и.о. министра сообщил коллективу больницы, что новый хирургический корпус уже внесён в инвестиционный план и на сегодня находится на стадии проектирования. Он также подчеркнул, что в Кудымкаре точно продолжит свою работу санавиация, что за округом закреплён свой вертолёт, и сейчас решается вопрос о том, где будет базироваться площадка.

В завершении Дмитрий Матвеев представил нового главного врача учреждения — Сергея Лопатина. Он 23 года проработал в Суксунской центральной районной больнице, из них 13 лет — в должности главврача.

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