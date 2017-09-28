Пермская городская Дума отмечает юбилей

Источник: Вести - Пермь

В аудитории педуниверситета сборная группа слушателей — студенты и школьники вникают в историю пермского законотворчества — от времён Екатерининских до дня сегодняшнего.

Пермская городская дума отмечает в этом году юбилей — 230 лет. В июле стартовал исторический форум, посвящённый этому событию. И сегодняшняя лекция одно из его мероприятий, причём в таком формате — общения с молодёжью — первое.

Что касается истоков — первое заседание думы прошло в октябре 1787 года. Гласные, как тогда называли депутатов, собирались в здании городского магистрата, который находится на территории нынешнего мотовозоремонтного завода «Ремпутьмаш».

Ещё один интересный факт — в 1864 году дума переехала в новое здание, здесь сейчас располагается Пушкинская библиотека, а тогда для удобства гласных даже надстроили третий этаж, видимо, чтобы работать было светлее.

Студентов, школьников и всех желающих ждут в библиотеке. Здесь открылась экспозиция, приуроченная к думскому юбилею. Практически все экземпляры на этих полках — подлинники, источники ценной информации.