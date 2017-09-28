Областной суд поставил точку в деле экс-главы Тевризского района

Экс-чиновник все еще должен вернуть в бюджет 4,5 млн рублей в качестве возмещения ущерба от своих преступлений.

Напомним, что согласно первому решению суда, Тарасов похитил около 7 млн рублей при реконструкции дороги в Тевризе в 2014 году. Вина его в суде была доказана, а сам он в добровольном порядке возместил часть суммы.

Однако 4,5 миллиона рублей бывший чиновник выплачивать не хотел, поэтому подал апелляционную жалобу. Однако и на этот раз суд не встал на сторону Тарасова и постановил оставить приговор без изменения — экс-глава района все еще должен государству внушительную сумму денег.

Напомним, бывший глава Тевризского района Вячеслав Тарасов уже осужден по ч. 4 ст. 160 УК РФ — хищение в особо крупном размере. Экс-чиновнику присудили 3 года условно с испытательным сроком на 3 года.

Впрочем, далеко не все жители района согласны с решением суда. Инициативная группа жителей Омской области направила обращение прокурору региона Анастасу Спиридонову. Председатель инициативной группы, депутат, член фракции ЛДПР Кирилл Атаманиченко и подписавшиеся омичи (более 20 подписей) требуют прекратить уголовное преследование и пересмотреть дело бывшего главы Тевризского района Вячеслава Тарасова.