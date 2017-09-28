Областной суд поставил точку в деле экс-главы Тевризского района
Последнее заседание Омского областного суда по апелляции бывшего главы Тевризского района Вячеслав Тарасова закончилось для последнего ничем — приговор остался в силе.
Последнее заседание Омского областного суда по апелляции бывшего главы Тевризского района Вячеслав Тарасова закончилось для последнего ничем — приговор остался в силе.
Напомним, что согласно первому решению суда, Тарасов похитил около 7 млн рублей при реконструкции дороги в Тевризе в 2014 году. Вина его в суде была доказана, а сам он в добровольном порядке возместил часть суммы.
Однако 4,5 миллиона рублей бывший чиновник выплачивать не хотел, поэтому подал апелляционную жалобу. Однако и на этот раз суд не встал на сторону Тарасова и постановил оставить приговор без изменения —
Напомним, бывший глава Тевризского района Вячеслав Тарасов уже осужден по ч. 4 ст. 160 УК РФ — хищение в особо крупном размере.
Впрочем, далеко не все жители района согласны с решением суда. Инициативная группа жителей Омской области направила обращение прокурору региона Анастасу Спиридонову. Председатель инициативной группы, депутат, член фракции ЛДПР Кирилл Атаманиченко и подписавшиеся омичи (более 20 подписей) требуют прекратить уголовное преследование и пересмотреть дело бывшего главы Тевризского района Вячеслава Тарасова.
«Тевризский район лишился настоящего лидера, который, наконец, начал приводить район в порядок. Не перечисляя всех наград и заслуг Тарасова В. Г., мы, жители района и активисты, видим, что это не просто номинальные победы, а реальные дела. Как активные пользователи сети Интернет мы видим, сколько сотен отзывов в поддержку Вячеслава Георгиевича пишут сегодня люди, в том числе молодежь, что тоже является ярким свидетельством его высокого авторитета», — говорится в сообщении инициативной группы.