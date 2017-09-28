Свердловских министров начали набирать по объявлению

В требованиях значатся высшее образование, ученая степень соискателя, опыт работы на руководящих постах в крупных компаниях частного и (или) государственного секторов экономики. В числе обязанностей — руководство ведомством, участие в заседаниях правительства Свердловской области, подготовка и обеспечение выполнения распоряжений правительства, участие в подготовке правительственных мероприятий проектов, докладов председателю правительства.

«Методика открытого отбора разработана Агентством стратегических инициатив (АСИ) при экспертном сопровождении специалистов открытого правительства, экспертного совета при правительстве РФ, экспертного совета АСИ, Росмолодежи, минтруда России, представителей университетского сообщества, ведущих кадровых и консалтинговых организаций», — указывается в объявлении.

В контактах указан номер сетевого справочного узла правительства.

Объявление, скорее всего, является фейком, однако конкурсы на замещение нескольких министерских должностей в регионе действительно готовятся.