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09:03 (мск), источник: ЕАН

Свердловских министров начали набирать по объявлению

На екатеринбургском ресурсе для поиска работы появилось объявление о вакансии министра.

В требованиях значатся высшее образование, ученая степень соискателя, опыт работы на руководящих постах в крупных компаниях частного и (или) государственного секторов экономики. В числе обязанностей — руководство ведомством, участие в заседаниях правительства Свердловской области, подготовка и обеспечение выполнения распоряжений правительства, участие в подготовке правительственных мероприятий проектов, докладов председателю правительства.

«Методика открытого отбора разработана Агентством стратегических инициатив (АСИ) при экспертном сопровождении специалистов открытого правительства, экспертного совета при правительстве РФ, экспертного совета АСИ, Росмолодежи, минтруда России, представителей университетского сообщества, ведущих кадровых и консалтинговых организаций», — указывается в объявлении.

В контактах указан номер сетевого справочного узла правительства.

Объявление, скорее всего, является фейком, однако конкурсы на замещение нескольких министерских должностей в регионе действительно готовятся.

«Не скрою, некоторые изменения в структуре (правительства, — прим. ЕАН) будут. Сейчас проводится работа. Более того, было озвучено предложение об апробации системы назначения на конкурсной основе. Сейчас мы прорабатываем эту модель. На основе конкурса мы попробуем отобрать кандидатов в нескольких отраслях. Кадровый состав правительства полностью будет сформирован до конца октября», — заявил губернатор Евгений Куйвашев на заседании Заксо Свердловской области 25 сентября.

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