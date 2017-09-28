Правительство Новосибирской области и республика Беларусь подписали стратегические соглашения о сотрудничестве
Стороны хотят достигнуть товарооборота в размере полмиллиарда долларов.
Стороны хотят достигнуть товарооборота в размере полмиллиарда долларов.
В ходе визита в регион официальной делегации Республики Беларусь, возглавляемой
Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий подчеркнул, что в 2017 году
В свою очередь, белорусский премьер среди основных направлений сотрудничества отметил поставки продукции машиностроения (трамваи, сельхозтехника) в Новосибирскую область, кооперацию в сфере строительства, в том числе дорожного, в агропромышленном секторе и
— Тот потенциал, который мы сегодня используем — только частичка тех возможностей, которые у нас есть. Необходимо активизировать сотрудничество и обеспечить в ближайшее время товарооборот в полмиллиарда долларов, — заявил Андрей Кобяков.