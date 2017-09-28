Правительство Новосибирской области и республика Беларусь подписали стратегические соглашения о сотрудничестве

В ходе визита в регион официальной делегации Республики Беларусь, возглавляемой премьер-министром страны Андреем Кобяковым, подписаны соглашения о стратегическом партнёрстве между ООО «Сибэлектропривод» и управляющей компанией холдинга «БелАЗ-Холдинг», о намерениях — между некоммерческой организацией «Ассоциация Новосибирскагромаш» и ОАО «Гомсельмаш», о сотрудничестве — между ФГУП СибНИА имени Чаплыгина и ОАО «Минский завод гражданской авиации № 407».

Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий подчеркнул, что в 2017 году новосибирско-белорусский товарооборот превысит 225 млн. долларов: «Эта стабильность подтверждает востребованность наших товаров на белорусском рынке, надёжность торговых связей между нашим регионом и Республикой Беларусь. Но необходимо развиваться дальше, искать новые точки соприкосновения». Среди перспективных направлений сотрудничества господин Городецкий назвал сельское хозяйство и работу в рамках реализации программы реиндустриализации экономики Новосибирской области, обмен и сотрудничество по продвижению новых медицинских технологий, продукции высокоточного приборостроения.

В свою очередь, белорусский премьер среди основных направлений сотрудничества отметил поставки продукции машиностроения (трамваи, сельхозтехника) в Новосибирскую область, кооперацию в сфере строительства, в том числе дорожного, в агропромышленном секторе и научно-практической сфере.