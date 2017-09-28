Омским коммунистам и общественникам снова отказали в прямых выборах мэра
Представителям КПРФ ничего не оставалось, как троллить провалившиеся выборы градоначальника.
Представителям КПРФ ничего не оставалось, как троллить провалившиеся выборы градоначальника.
Сегодня, 28 сентября, на пленарном заседании Заксобрания общественная организация «Парнас» и коммунисты вновь объединились в стремлении вернуть прямые выборы.
— Реализация права выбора — наделение властью людей, которые принимают судьбоносные решения. Последствия — результаты итогов голосования, — заявил глава «Парнаса» Игорь Басов.
Однако спикер Владимир Варнавский привычно напомнил ему, что таков федеральный закон.
Владимир Варнавский, спикер Заксобрания Омской области:
— Мне нравится ход ваших мыслей. Есть федеральный закон, и нарушать его не позволено никому. Извините коллега, быть может, ваши мысли доходят до многих. Но в данном случае есть мысль о законности.
Между тем глава фракции КПРФ в Заксобрании Андрей Алехин потроллил власти за прошедшие в апреле выборы мэра Омска, которые провалились
— Население выступает за прямые выборы. Мы в апреле расслабились на всю Россию. Это война кланов перед выборами, — рассуждал «по понятиям» Алехин.
В то время как спикер попросил коллегу выбирать выражения. И блатной лексикон приберечь для других, непубличных мест.
В итоге предложение коммунистов и общественников ожидаемо «завернули» как несоответствующее федеральному закону.