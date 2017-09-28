Омским коммунистам и общественникам снова отказали в прямых выборах мэра

Сегодня, 28 сентября, на пленарном заседании Заксобрания общественная организация «Парнас» и коммунисты вновь объединились в стремлении вернуть прямые выборы.

— Реализация права выбора — наделение властью людей, которые принимают судьбоносные решения. Последствия — результаты итогов голосования, — заявил глава «Парнаса» Игорь Басов.

Однако спикер Владимир Варнавский привычно напомнил ему, что таков федеральный закон.

Владимир Варнавский, спикер Заксобрания Омской области:

— Мне нравится ход ваших мыслей. Есть федеральный закон, и нарушать его не позволено никому. Извините коллега, быть может, ваши мысли доходят до многих. Но в данном случае есть мысль о законности.

Между тем глава фракции КПРФ в Заксобрании Андрей Алехин потроллил власти за прошедшие в апреле выборы мэра Омска, которые провалились из-за отсутствия кандидатов.

— Население выступает за прямые выборы. Мы в апреле расслабились на всю Россию. Это война кланов перед выборами, — рассуждал «по понятиям» Алехин.

В то время как спикер попросил коллегу выбирать выражения. И блатной лексикон приберечь для других, непубличных мест.