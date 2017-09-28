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09:51 (мск), источник: Om1.ru

Омским коммунистам и общественникам снова отказали в прямых выборах мэра

Представителям КПРФ ничего не оставалось, как троллить провалившиеся выборы градоначальника.

Сегодня, 28 сентября, на пленарном заседании Заксобрания общественная организация «Парнас» и коммунисты вновь объединились в стремлении вернуть прямые выборы.

 — Реализация права выбора — наделение властью людей, которые принимают судьбоносные решения. Последствия — результаты итогов голосования, — заявил глава «Парнаса» Игорь Басов.

Однако спикер Владимир Варнавский привычно напомнил ему, что таков федеральный закон.

Владимир Варнавский, спикер Заксобрания Омской области:

— Мне нравится ход ваших мыслей. Есть федеральный закон, и нарушать его не позволено никому. Извините коллега, быть может, ваши мысли доходят до многих. Но в данном случае есть мысль о законности.

Между тем глава фракции КПРФ в Заксобрании Андрей Алехин потроллил власти за прошедшие в апреле выборы мэра Омска, которые провалились из-за отсутствия кандидатов.

 — Население выступает за прямые выборы. Мы в апреле расслабились на всю Россию. Это война кланов перед выборами, — рассуждал «по понятиям» Алехин.

В то время как спикер попросил коллегу выбирать выражения. И блатной лексикон приберечь для других, непубличных мест.

В итоге предложение коммунистов и общественников ожидаемо «завернули» как несоответствующее федеральному закону.

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