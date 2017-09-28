Император Японии распустил нижнюю палату парламента
Император Японии Акихито официально распустил нижнюю палату парламента по представлению
Император Японии Акихито официально распустил нижнюю палату парламента по представлению
Как передает телеканал, избирательная кампания нового созыва нижней палаты парламента формально начнется 10 октября, а само голосование пройдет 22 октября.
По информации газеты Japan Times, о роспуске палаты парламента было объявлено на ее экстренной сессии 28 сентября. Издание отмечает, что роспуск палаты позволит
Роспуск палаты представителей произошел на фоне усиления и преобразования оппозиции. Вместо слабой и поглощенной внутренними противоречиями «Демократической партии» за несколько часов до роспуска нижней палаты губернатор Токио Юрико Коикэ объявила о создании новой оппозиционной «Партии надежды». Как заявил партийный лидер Сэйдзи Маэхара, на выборы кандидаты от демократов пойдут от этой партии.
В июле Юрико Коикэ нанесла поражение правящей
В начале августа правительство
Срок полномочий депутатов должен был истечь в декабре 2018 года.