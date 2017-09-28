Император Японии распустил нижнюю палату парламента

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Как передает телеканал, избирательная кампания нового созыва нижней палаты парламента формально начнется 10 октября, а само голосование пройдет 22 октября.

Некоторые оппозиционные депутаты бойкотировали сессию и обвинили премьер-министра, инициировавшего роспуск палаты представителей, в страхе перед открытой критикой и дебатами с политическими противниками.

По информации газеты Japan Times, о роспуске палаты парламента было объявлено на ее экстренной сессии 28 сентября. Издание отмечает, что роспуск палаты позволит премьер-министру Абэ подготовиться к борьбе с оппозицией.

Абэ объяснял свое решение необходимостью заручиться поддержкой избирателей для продвижения своей экономической политики и повышения потребительского налога. Также он говорил о необходимость реагировать на угрозы со стороны Северной Кореи.

Роспуск палаты представителей произошел на фоне усиления и преобразования оппозиции. Вместо слабой и поглощенной внутренними противоречиями «Демократической партии» за несколько часов до роспуска нижней палаты губернатор Токио Юрико Коикэ объявила о создании новой оппозиционной «Партии надежды». Как заявил партийный лидер Сэйдзи Маэхара, на выборы кандидаты от демократов пойдут от этой партии.

В июле Юрико Коикэ нанесла поражение правящей Либерально-демократической партии на выборах в законодательное собрание японской столицы.

В начале августа правительство премьер-министра Синдзо Абэ подало в отставку. Причиной стала подготовка главой кабинета министров кадровых перестановок на фоне низкого рейтинга руководства страны.

Это связано во многом с коррупционным скандалом, который отчасти касается премьер-министра и его жены Акиэ Абэ. Скандал связан с махинациями с земельной собственностью и лоббированием интересов образовательной организации «Моритомо Гакуэн» в правительстве страны.