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09:50 (мск), источник: Om1.ru

Путин пока не отправил в отставку главу омского МЧС Корбута

Главный спасатель Омской области возглавил Горсовет и не может совмещать две должности сразу, поэтому принял решение перейти на гражданскую службу и заняться политикой.

Начальник Главного управления МЧС по Омской области Владимир Корбут пока продолжает исполнять свои обязанности. Как сообщили порталу Om1.ru в ведомстве, президент России Владимир Путин пока не подписал его прошение об отставке. В итоге в настоящий момент Владимир Валентинович находится на своем рабочем месте.

Напомним, что вчера, 27 сентября, 55-летний Корбут был избран спикером Омского городского совета. Он получил мандат в ходе выборов 10 сентября, возглавив партийные списки партии «Единая Россия». Теперь он должен покинуть службу, чтобы заняться политикой. Вчера Корбут официально заявил, что не имеет права подписывать никакие решения, принятые Горсоветом, так как пока является кадровым сотрудником МЧС, в итоге все решения по первому в этом сезоне заседанию пришлось визировать первому вице-спикеру Юрию Тетянникову.

Тем не менее Корбут уже показал вновь избранным депутатам Омского городского совета шестого созыва военную дисциплину, резко осадив представителей КПРФ за то, что они громко выкрикивали в ходе заседания с места. Доклад не по форме вызвал у спасателя автоматическую реакцию, и он попытался пресечь всю внеуставную демократию, на что красные оперативно парировали громкой фразой: «Здесь вам не МЧС, не надо нами командовать».

Рапорт об отставке был подан генерал-майором внутренней службы Владимиром Корбутом еще 6 сентября 2017 года, но он пока не подписан, так как в Москве сейчас определяются с преемником. Глава МЧС России Владимир Пучков подбирает подходящую кандидатуру. Не исключено, что место нового руководителя омского регионального управления МЧС займет молодой заместитель Корбута Андрей Андреев.

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