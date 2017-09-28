Путин пока не отправил в отставку главу омского МЧС Корбута

Начальник Главного управления МЧС по Омской области Владимир Корбут пока продолжает исполнять свои обязанности. Как сообщили порталу Om1.ru в ведомстве, президент России Владимир Путин пока не подписал его прошение об отставке. В итоге в настоящий момент Владимир Валентинович находится на своем рабочем месте.

Напомним, что вчера, 27 сентября, 55-летний Корбут был избран спикером Омского городского совета. Он получил мандат в ходе выборов 10 сентября, возглавив партийные списки партии «Единая Россия». Теперь он должен покинуть службу, чтобы заняться политикой. Вчера Корбут официально заявил, что не имеет права подписывать никакие решения, принятые Горсоветом, так как пока является кадровым сотрудником МЧС, в итоге все решения по первому в этом сезоне заседанию пришлось визировать первому вице-спикеру Юрию Тетянникову.

Тем не менее Корбут уже показал вновь избранным депутатам Омского городского совета шестого созыва военную дисциплину, резко осадив представителей КПРФ за то, что они громко выкрикивали в ходе заседания с места. Доклад не по форме вызвал у спасателя автоматическую реакцию, и он попытался пресечь всю внеуставную демократию, на что красные оперативно парировали громкой фразой: «Здесь вам не МЧС, не надо нами командовать».