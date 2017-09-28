Азаров отправил в отставку правительство Самарской области
Команду губернатора могут пополнить представители Москвы и сибирских регионов.
Команду губернатора могут пополнить представители Москвы и сибирских регионов.
Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров подписал постановление об отставке правительства Самарской области. До сформирования нового состава кабинета министров временно исполняющими обязанности назначены:
Первый
Заместитель председателя правительства Самарской области Сергей Андреев;
Заместитель председателя правительства Самарской области — министр промышленности и технологий Самарской области Сергей Безруков;
Заместитель председателя правительства Самарской области — министр здравоохранения Самарской области Геннадий Гридасов;
Заместитель председателя правительства Самарской области — министр строительства Самарской области Александр Баландин;
Заместитель председателя правительства Самарской области — руководитель департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области Юрий Иванов;
Заместитель председателя правительства Самарской области — руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Станислав Казарин;
Заместитель председателя Правительства Самарской области — министр управления финансами Самарской области Сергей Кандеев;
Заместитель председателя правительства Самарской области — министр энергетики и
Заместитель председателя правительства Самарской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Алексей Попов;
Министр
Министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Александр Ларионов;
Министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин;
Министр образования и науки Самарской области Владимир Пылёв;
Министр культуры Самарской области Сергей Филиппов;
Министр имущественных отношений Самарской области Михаил Солынин;
Министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирина Никишина;
Министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.
По словам Дмитрия Азарова, он будет принимать кадровые решения по итогам изучения работы каждого министра. Не исключено, что в команду губернатора войдут представители других субъектов России, в частности, Москвы, сибирских регионов, Магадана, Камчатки, Забайкалья и Свердловской области.