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10:09 (мск), источник: Pro Город Самара

Азаров отправил в отставку правительство Самарской области

Команду губернатора могут пополнить представители Москвы и сибирских регионов.

Источник: Pro Город Самара

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров подписал постановление об отставке правительства Самарской области. До сформирования нового состава кабинета министров временно исполняющими обязанности назначены:

Первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Александр Нефедов;
Вице-губернатор — полномочный представитель губернатора Самарской области при президенте и правительстве РФ Игорь Еремин;
Вице-губернатор — министр экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко;
Заместитель председателя правительства Самарской области Сергей Андреев;
Заместитель председателя правительства Самарской области — министр промышленности и технологий Самарской области Сергей Безруков;
Заместитель председателя правительства Самарской области — министр здравоохранения Самарской области Геннадий Гридасов;
Заместитель председателя правительства Самарской области — министр строительства Самарской области Александр Баландин;
Заместитель председателя правительства Самарской области — руководитель департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области Юрий Иванов;
Заместитель председателя правительства Самарской области — руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Станислав Казарин;
Заместитель председателя Правительства Самарской области — министр управления финансами Самарской области Сергей Кандеев;
Заместитель председателя правительства Самарской области — министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Сергей Крайнев;
Заместитель председателя правительства Самарской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Алексей Попов;
Министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова;
Министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Александр Ларионов;
Министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин;
Министр образования и науки Самарской области Владимир Пылёв;
Министр культуры Самарской области Сергей Филиппов;
Министр имущественных отношений Самарской области Михаил Солынин;
Министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирина Никишина;
Министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.

По словам Дмитрия Азарова, он будет принимать кадровые решения по итогам изучения работы каждого министра. Не исключено, что в команду губернатора войдут представители других субъектов России, в частности, Москвы, сибирских регионов, Магадана, Камчатки, Забайкалья и Свердловской области.

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