Азаров отправил в отставку правительство Самарской области

Первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Александр Нефедов;

Вице-губернатор — полномочный представитель губернатора Самарской области при президенте и правительстве РФ Игорь Еремин;

Вице-губернатор — министр экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко;

Заместитель председателя правительства Самарской области Сергей Андреев;

Заместитель председателя правительства Самарской области — министр промышленности и технологий Самарской области Сергей Безруков;

Заместитель председателя правительства Самарской области — министр здравоохранения Самарской области Геннадий Гридасов;

Заместитель председателя правительства Самарской области — министр строительства Самарской области Александр Баландин;

Заместитель председателя правительства Самарской области — руководитель департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области Юрий Иванов;

Заместитель председателя правительства Самарской области — руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Станислав Казарин;

Заместитель председателя Правительства Самарской области — министр управления финансами Самарской области Сергей Кандеев;

Заместитель председателя правительства Самарской области — министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Сергей Крайнев;

Заместитель председателя правительства Самарской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Алексей Попов;

Министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова;

Министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Александр Ларионов;

Министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин;

Министр образования и науки Самарской области Владимир Пылёв;

Министр культуры Самарской области Сергей Филиппов;

Министр имущественных отношений Самарской области Михаил Солынин;

Министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирина Никишина;

Министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.