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10:21 (мск), источник: Интерфакс

Новосибирские депутаты запретили домашним животным громко лаять и выть по ночам

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU — Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области на сессии в четверг одобрили в первом чтении законопроект, расширяющий действие регионального закона о соблюдения тишины и распространяющий его на владельцев домашних животных. Об этом передал корреспондент агентства «Интерфакс».

За законопроект проголосовало 54 депутата, трое были против.

Представляя законопроект, депутат Евгений Смышляев отметил, что он касается только хозяев собак и кошек.

«Хрюкать, кукарекать и гоготать можно», — сказал он, подчеркнув, что профильный комитет одобрил законопроект.

Как сообщалось, Закон обязывает владельцев пресекать «действия домашнего животного, производящие шум и нарушающие тишину и покой граждан (лай, вой и т. д.)».

В соответствии с проектом, лаять и выть домашним питомцам нельзя по ночам с 22 часов до 7 часов по местному времени в рабочие дни, с 22 часов до 9 часов по местному времени в выходные и нерабочие праздничные дни.

Аналогичный запрет предлагается ввести и с 13 часов до 14 часов по местному времени.

В настоящее время в регионе действует норма, предусматривающая запрет на шум в ночное время — с 22 часов до 7 часов по местному времени в рабочие дни, с 22 часов до 9 часов по местному времени в выходные и праздничные дни, а также с 13 до 14 часов при строительно-монтажных, ремонтных или разгрузочно-погрузочных работах, сопровождаемых шумом.

Запрет касается нарушения тишины в многоквартирных домах.

За нарушение данной статьи граждан ждет административный штраф в размере 3 тыс. рублей, должностных лиц — 5 тыс. рублей, юридических лиц — 10 тыс. рублей.

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