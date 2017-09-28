Новосибирские депутаты запретили домашним животным громко лаять и выть по ночам

За законопроект проголосовало 54 депутата, трое были против.

Представляя законопроект, депутат Евгений Смышляев отметил, что он касается только хозяев собак и кошек.

«Хрюкать, кукарекать и гоготать можно», — сказал он, подчеркнув, что профильный комитет одобрил законопроект.

Как сообщалось, Закон обязывает владельцев пресекать «действия домашнего животного, производящие шум и нарушающие тишину и покой граждан (лай, вой и т. д. )».

В соответствии с проектом, лаять и выть домашним питомцам нельзя по ночам с 22 часов до 7 часов по местному времени в рабочие дни, с 22 часов до 9 часов по местному времени в выходные и нерабочие праздничные дни.

Аналогичный запрет предлагается ввести и с 13 часов до 14 часов по местному времени.

В настоящее время в регионе действует норма, предусматривающая запрет на шум в ночное время — с 22 часов до 7 часов по местному времени в рабочие дни, с 22 часов до 9 часов по местному времени в выходные и праздничные дни, а также с 13 до 14 часов при строительно-монтажных, ремонтных или разгрузочно-погрузочных работах, сопровождаемых шумом.

Запрет касается нарушения тишины в многоквартирных домах.