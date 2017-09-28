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11:31 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Попытка привлечь областную власть к проблемам Иркутска провалилась в Думе города

Бюрократические процедуры стали формальным поводом не приглашать губернатора на следующее заседание.

Источник: IrkutskMedia.ru

Депутат Думы Иркутска Сергей Юдин предложил пригласить губернатора Приангарья Сергея Левченко на заседание представительного органа, сегодня, 28 сентября. Народный избранник внес вопрос в повестку, но, видимо, не все коллеги захотели привлекать региональную власть к решению проблем своих избирателей и проголосовали против рассмотрения такой возможности. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

После того, как Сергей Юдин предложил внести дополнительный вопрос в повестку, спикер Думы Иркутска Ирина Ежова высказалась на тему того, что депутат мог внести вопрос заранее и поставила предложение на голосование. После этой процедуры все благополучно забыли о вопросе до конца заседания.

Сергей Юдин попытался спасти ситуацию и предложил остаться в зале заседаний подольше и обсудить столь важный вопрос вне повестки, но Ирина Ежова заявила, что обсуждение вне заседания и официальных собраний не имеет силы и добавила, что если Сергей Юдин так хочет организовать встречу с главой региона, то может сделать это сам.

Напомним, что депутат Думы Иркутска Алексей Колмаков накануне, 27 сентября, подчеркнул, что для обсуждения вопроса по переселению из ветхого и аварийного жилья нужно пригласить губернатора Иркутской области Сергея Левченко или председателя правительства региона Руслана Болотова. До этого мэр города Дмитрий Бердников заявил, что намерен попросить областные власти софинансировать программу.

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что драматические отношения правительства и муниципалитетов обострились в пресловутой «межбюджетной войне». В октябре 2016-го мэр Иркутска Дмитрий Бердников выступил за изменение межбюджетных отношений в пользу города.

При всех плюсах инициативы, в ходе ее обсуждения возникли мнения о том, что законопроект внесет раскол в Ассоциацию муниципальных образований Иркутской области (АМО). По мнению замдиректора Байкальской международной бизнес-школы ИГУ Надежды Грошевой, проекты законов ставили в неравные условия городские округа и муниципальные районы, поскольку не предусматривали изменение нормативов отчислений для МО. К тому же мэрия областного центра достаточно поздно внесла документы в региональный парламент. Переформирование основных параметров региональной казны на следующий год в столь сжатые сроки практически невозможно просчитать и обосновать. Это, в свою очередь, могло привести к срыву сроков принятия бюджета Иркутской области.

Межбюджетная война закончилась 6 декабря 2016 года. Мэрия Иркутска, правительство Приангарья и Законодательное собрание региона пришли к согласованной позиции: на сессии 9 декабря будет рассмотрен законопроект губернатора Сергея Левченко. В свою очередь, стало известно, что глава областного центра отозвал инициативу, связанную с пересмотром нормативов налоговых отчислений в бюджеты муниципальных образований. По словам Дмитрия Бердникова, она утратила актуальность в связи с предложенным губернатором Левченко законопроектом, существенно улучшающим положение муниципалитетов всех уровней в межбюджетных отношениях. Таким образом, с 1 января 2017 года 30% от налога, взимаемого в связи с применением УСН, будут оставлять в бюджетах муниципалитетов Иркутской области.

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