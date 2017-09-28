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11:20 (мск), источник: ДЕЙТА

Глав городов и районов Приморья выберут депутаты

Проект закона Приморского края «О внесении изменений в статью 3 Закона Приморского края «О сроке полномочий представительных органов и глав муниципальных образований Приморского края, порядке формирования представительных органов муниципальных районов и порядке избрания глав муниципальных образований Приморского края» рассмотрели депутаты на очередном заседании Законодательного Собрания, сообщает «Deita.ru».

Источник: ДЕЙТА

Законопроект был внесен в приморский парламент фракцией КПРФ, и его депутатам представил Владимир Беспалов. Суть предложения заключается в том, что главы городских округов и муниципальных районов должны избираться на муниципальных выборах прямым всенародным голосованием.

По замыслу депутатов-коммунистов, данная норма позволит населению напрямую участвовать в избрании глав муниципальных образований и уйти от конфликтных ситуаций между губернатором и местными думами при проведение процедуры избрания главы муниципального образования представительным органом из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией.

По словам Владимира Беспалова, — «сейчас уполномоченные депутаты решают судьбу города или района за десятки тысяч избирателей в количестве 15−25−35 человек. Мы против представительной демократии в данном случае».

В то же время, Владимир Беспалов признал затягивание фракцией КПРФ исправление замечаний правового управления аппарата Законодательного Собрания. И тем не менее, предложил принять законодательную инициативу в первом чтении с тем, чтобы в дальнейшем ее доработать с учетом мнения юридической службы и комитетов приморского парламента.

Как отметил председатель комитета Законодательного Собрания по региональной политике и законности Джамбулат Текиев, замечания правового управления были направлены еще 7 июля 2017 года, и у разработчиков было достаточно времени на устранение замечаний. В связи с противоречиями с действующим законодательством, комитет рекомендовал Законодательному Собранию отклонить инициативу.

Обсудив законопроект, и обменявшись мнениями, депутаты большинством голосов инициативу фракции КПРФ отклонили.

Дмитрий Санников.

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