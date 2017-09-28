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11:17 (мск), источник: Uzdaily.uz

Президент утвердил «дорожные карты» по развитию сотрудничества с ООН и международными финансовыми институтами

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 27 сентября подписал постановление «О мерах по дальнейшему укреплению и развитию сотрудничества Республики Узбекистан с ООН и ее структурами, международными финансовыми институтами и другими внешнеполитическими партнерами».

Источник: Uzdaily.uz

Глава Узбекистана утвердил план практических мероприятий («Дорожная карта») по продвижению инициатив Республики Узбекистан, выдвинутых на 72-ой сессии Генеральной ассамблеи ООН, и реализации договоренностей, достигнутых по итогам переговоров с Верховным комиссаром ООН по правам человека З. Р. аль-Хусейном.

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Шавкат Мирзиёев утвердил план практических мероприятий («Дорожная карта») по обеспечению своевременной и полноценной реализации договоренностей, достигнутых по итогам переговоров с руководителями Всемирного банка и Международного валютного фонда.

Постановлением Президента утвержден план практических мероприятий («Дорожная карта») по дальнейшему развитию межгосударственного сотрудничества Республики Узбекистан с США и реализации договоренностей, достигнутых по итогам узбекско- американского бизнес-форума в г. Нью-Йорке.

Президент также утвердил состав Координационных групп по выполнению «дорожных карт».

Глава Узбекистана создал Специальную комиссию по контролю за своевременной и безусловной реализацией договоренностей, достигнутых в рамках участия официальной делегации Республики Узбекистан в 72-ой сессии Генеральной ассамблеи ООН в г. Нью-Йорке. Комиссию возглавил Абдулла Арипов.

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