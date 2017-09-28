Президент утвердил «дорожные карты» по развитию сотрудничества с ООН и международными финансовыми институтами

Глава Узбекистана утвердил план практических мероприятий («Дорожная карта») по продвижению инициатив Республики Узбекистан, выдвинутых на 72-ой сессии Генеральной ассамблеи ООН, и реализации договоренностей, достигнутых по итогам переговоров с Верховным комиссаром ООН по правам человека З. Р. аль-Хусейном.
Шавкат Мирзиёев утвердил план практических мероприятий («Дорожная карта») по обеспечению своевременной и полноценной реализации договоренностей, достигнутых по итогам переговоров с руководителями Всемирного банка и Международного валютного фонда.
Постановлением Президента утвержден план практических мероприятий («Дорожная карта») по дальнейшему развитию межгосударственного сотрудничества Республики Узбекистан с США и реализации договоренностей, достигнутых по итогам узбекско- американского бизнес-форума в г. Нью-Йорке.
Президент также утвердил состав Координационных групп по выполнению «дорожных карт».
Глава Узбекистана создал Специальную комиссию по контролю за своевременной и безусловной реализацией договоренностей, достигнутых в рамках участия официальной делегации Республики Узбекистан в 72-ой сессии Генеральной ассамблеи ООН в г. Нью-Йорке. Комиссию возглавил Абдулла Арипов.