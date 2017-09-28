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10:39 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Путин поручил достроить водовод на Русский и обеспечить закупку вертолетов у «Прогресса»

Владивосток, 28 сентября, PrimaMedia.

Президент России Владимир Путин по итогам поездки на Восточный экономический форум во Владивосток 5—8 сентября дал ряд поручений правительству и главам дальневосточных субъектов. Среди поручений главы государства: достроить водовод на остров Русский, обеспечить заказами авиастроительный завод «Прогресс» в Арсеньеве, наладить импортозамещение крупноформатной стали для судоверфи «Звезда» в Большом Камне. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля, сообщает ИА PrimaMedia.

Источник: PrimaMedia.ru

Ряд поручений главы государства относится только к Приморскому краю.

Так, глава государства рекомендует администрации края «принять меры по завершению строительства и введению в 2017 году в эксплуатацию водовода на остров Русский». Ответственным за исполнение поручения назначен губернатор края Владимир Миклушевский. Владимир Путин ждет доклад по этому поручению до 15 января 2018 года.

Еще одно поручение касается авиазавода «Прогресс» в Арсеньеве. Президент поручил правительству до 1 февраля 2018 года проработать вопрос обеспечения авиазавода заказами на строительство вертолетов со стороны государственных корпораций и государственных компаний.

Также правительству поручено совместно с «Роснефтью» проработать вопрос об обеспечении потребности судостроительного комплекса «Звезда» крупноформатным стальным листом, произведенным на территории Российской Федерации, обратив особое внимание на сроки начала строительства крупнотоннажных судов и морской техники. Доклад об исполнении этого поручения Владимир Путин ждет до 1 ноября 2017 года от премьер-министра Дмитрия Медведева и руководителя «Роснефти» Игоря Сечина.

В опубликованных поручениях главы государства также можно найти те, которые являются продолжением его слов, сказанных на пленарном заседании 3-го Восточного экономического форума во Владивостоке 7 сентября. В частности, Владимир Путин поручил правительству «обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих гарантию стабильности правовых и налоговых условий осуществления деятельности для резидентов территорий опережающего социально-экономического развития и резидентов свободного порта Владивосток в течение 10 лет со дня получения ими соответствующего статуса». Эту идею он впервые озвучил именно на ВЭФ.

Есть среди поручений и другие отголоски того выступления. Например, поручение правительству проработать вопрос упрощения порядка предоставления российского гражданства инвесторам, которые вложат в Дальний Восток десять и более миллионов долларов.

Ряд поручений главы государства касаются мер по улучшению демографической ситуации на Дальнем Востоке, обеспечения подготовки кадров для ключевых отраслей экономики Дальнего Востока, государственной поддержке малого и среднего бизнеса, улучшения инвестиционного климата в макрорегионе.

Полный перечень поручений можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Напомним, Владимир Путин прибыл во Владивосток после визита в Китайскую Народную Республику, где участвовал в саммите БРИКС, 6 сентября. 7 сентября президент принял участие в пленарном заседании ВЭФа, а также провел ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных государств. В частности, с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, премьер-министром Японии Синдзо Абэ и новым президентом Монголии Халтмаагийн Баттулгой.

В рамках визита во Владивосток президент также провел заседание президиума Госсовета, на котором рассматривались вопросы комплексного социально-экономического развития Дальнего Востока, встречался с представителями зарубежных деловых кругов — участниками ВЭФ-2017. Также глава государства ознакомился с работой судостроительного комплекса «Звезда», запустил производство по огранке алмазов во Владивостоке и провел рабочую встречу с губернатором Приморского края Владимиром Миклушевским.

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