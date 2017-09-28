Путин поручил достроить водовод на Русский и обеспечить закупку вертолетов у «Прогресса»
Владивосток, 28 сентября, PrimaMedia.
Президент России Владимир Путин по итогам поездки на Восточный экономический форум во Владивосток
Владивосток, 28 сентября, PrimaMedia.
Президент России Владимир Путин по итогам поездки на Восточный экономический форум во Владивосток
Ряд поручений главы государства относится только к Приморскому краю.
Так, глава государства рекомендует администрации края «принять меры по завершению строительства и введению в 2017 году в эксплуатацию водовода на остров Русский». Ответственным за исполнение поручения назначен губернатор края Владимир Миклушевский. Владимир Путин ждет доклад по этому поручению до 15 января 2018 года.
Также правительству поручено совместно с «Роснефтью» проработать вопрос об обеспечении потребности судостроительного комплекса «Звезда» крупноформатным стальным листом, произведенным на территории Российской Федерации, обратив особое внимание на сроки начала строительства крупнотоннажных судов и морской техники. Доклад об исполнении этого поручения Владимир Путин ждет до 1 ноября 2017 года от
В опубликованных поручениях главы государства также можно найти те, которые являются продолжением его слов, сказанных на пленарном заседании 3-го Восточного экономического форума во Владивостоке 7 сентября. В частности, Владимир Путин поручил правительству «обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих гарантию стабильности правовых и налоговых условий осуществления деятельности для резидентов территорий опережающего
Ряд поручений главы государства касаются мер по улучшению демографической ситуации на Дальнем Востоке, обеспечения подготовки кадров для ключевых отраслей экономики Дальнего Востока, государственной поддержке малого и среднего бизнеса, улучшения инвестиционного климата в макрорегионе.
Полный перечень поручений можно посмотреть ЗДЕСЬ.
Напомним, Владимир Путин прибыл во Владивосток после визита в Китайскую Народную Республику, где участвовал в саммите БРИКС, 6 сентября. 7 сентября президент принял участие в пленарном заседании ВЭФа, а также провел ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных государств. В частности, с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином,
В рамках визита во Владивосток президент также провел заседание президиума Госсовета, на котором рассматривались вопросы комплексного