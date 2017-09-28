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10:42 (мск), источник: ИА REGNUM

Новый состав Заксобрания Кубани приступает к работе

28 сентября новоиспечённые депутаты Законодательного собрания проведут первую сессию в новом составе, передаёт ИА REGNUM. Народным избранникам предстоит определиться с основными направлениями работы и первоочередными задачами, а также избрать председателя законодательного органа.

На эту должность претендует заместитель губернатора Краснодарского края Юрий Бурлачко. Его кандидатура от фракции «Единой России» была определена накануне тайным голосованием на краевой партийной конференции, и сегодня будет представлена депутатам для голосования.

Также 27 сентября в Краснодаре состоялось первое организационное собрание фракции партии «Единая Россия» в Законодательном собрании Кубани, которое рассмотрело ряд организационных вопросов.

Как сообщало ИА REGNUM, новый состав депутатов Законодательного собрания Краснодарского края шестого созыва жители региона выбрали в единый день голосования 10 сентября. Явка на выборах превысила 42%. Согласно итоговому протоколу, партия «Единая Россия» получила 70,78% голосов избирателей, КПРФ — 11,53%, ЛДПР — 11,15%. Две партии, боровшиеся за места в краевом парламенте, не смогли преодолеть пятипроцентный барьер. Это «Справедливая Россия», набравшая 3,46%, и «Коммунисты России» с результатом в 1,54%.

К распределению депутатских мандатов в Заксобрании были допущены Краснодарское региональное отделение партии «Единая Россия» (29 мест), а также региональные отделения КПРФ (три места) и ЛДПР (три места).

По одномандатным округам также решительную победу одержали представители «Единой России». В общей сложности им досталось 62 места в краевом парламенте. Кроме того, 27 сентября в члены фракции принят ранее беспартийный депутат Денис Хмелевской, избранный по одномандатному избирательному округу № 6. Таким образом, фракция партии власти будет состоять из 63 депутатов. Всего в Заскобрании Кубани в шестом созыве законы будут принимать не 100 народных избранников, как раньше, а 70.

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