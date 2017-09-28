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10:40 (мск), источник: СуперОмск

Компанейщиков высказался о назначении Чиракова в омский горсовет

Заместитель губернатора Омской области Владимир Компанейщиков рассказал, как будет выстраиваться работа регионального правительства с новым созывом Омского городского Совета.

В шестом созыве Омского городского Совета представителем губернатора Омской области стал бывший руководитель фракции «Единая Россия» Николай Чираков. Ранее эту должность занимал заместитель губернатора Омской области, куратор внутренней политики региона Владимир Компанейщиков.

«С учетом моей увеличившейся нагрузки в рамках кураторства министерств и значимостью опыта Николая Александровича Чиракова для становления нового созыва омского горсовета было принято соответствующее решение. Но я продолжаю курировать горсовет и взаимодействовать с депутатами: как через Николая Александровича, так и напрямую. Уверен, что его практические советы помогут начинающим депутатам быстро вникнуть в систему работы горсовета и погрузиться в особенности омской политики», — пояснил «СуперОмску» Компанейщиков.

Как ранее сообщал «СуперОмск», по предложению Николая Чиракова фракцию «Единой России» в горсовете возглавил Сергей Дроздов. Его заместителями стали Дмитрий Лицкевич и Светлана Студеникина.

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