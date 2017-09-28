Компанейщиков высказался о назначении Чиракова в омский горсовет

«С учетом моей увеличившейся нагрузки в рамках кураторства министерств и значимостью опыта Николая Александровича Чиракова для становления нового созыва омского горсовета было принято соответствующее решение. Но я продолжаю курировать горсовет и взаимодействовать с депутатами: как через Николая Александровича, так и напрямую. Уверен, что его практические советы помогут начинающим депутатам быстро вникнуть в систему работы горсовета и погрузиться в особенности омской политики», — пояснил «СуперОмску» Компанейщиков.