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12:26 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Полпред Михаил Бабич назвал основными задачами Глеба Никитина проведение ЧМ и «прозрачных» выборов президента

Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич назвал основными задачами врио губернатора Нижегородской области Глеба Никитина проведение Чемпионата мира по футболу 2018 года и «прозрачных» выборов президента. Об этом сообщает корреспондент НИА «Нижний Новгород» из здания областного правительства 28 сентября 2017 года, где сегодня проходит представление врио губернатора.

Источник: НИА-Нижний Новгород

На представлении врио губернатора присутствует экс-глава региона Валерий Шанцев, члены правительства, депутаты ЗС НО, главы МСУ области, представители общественных организация, СМИ.

«Глеб Сергеевич — человек очень известный, он знает и понимает весь промышленный потенциал страны. Я знаю Глеба Сергеевича давно, трудно найти более профессионального, порядочного и по-хорошему цепкого человека. Взяв одну планку, он сразу берет следующую. Нижегородской области очень повезло, что Глеб Сергеевич поехал сюда. Все, что сделано Валерием Павлиновичем Шанцевым, получит развитие. Одна из основных задач — успешно принять ЧМ, вторая — провести выборы президента так, чтобы он были чистыми и прозрачными», — сказал Бабич.

Полпред сказал также, что необходимо проработать вопрос, какие кадровые, структурные и финансовые ограничения есть у статуса врио.

Напомним, Валерий Шанцев, возглавлявший Нижегородскую область с 2005 года, ушел в отставку 26 сентября 2017 года. Врио губернатора назначен первый замминистра промышленности РФ Глеб Никитин.

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