Полпред Михаил Бабич назвал основными задачами Глеба Никитина проведение ЧМ и «прозрачных» выборов президента
Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич назвал основными задачами врио губернатора Нижегородской области Глеба Никитина проведение Чемпионата мира по футболу 2018 года и «прозрачных» выборов президента. Об этом сообщает корреспондент НИА «Нижний Новгород» из здания областного правительства 28 сентября 2017 года, где сегодня проходит представление врио губернатора.