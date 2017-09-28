Полпред Михаил Бабич назвал основными задачами Глеба Никитина проведение ЧМ и «прозрачных» выборов президента

«Глеб Сергеевич — человек очень известный, он знает и понимает весь промышленный потенциал страны. Я знаю Глеба Сергеевича давно, трудно найти более профессионального, порядочного и по-хорошему цепкого человека. Взяв одну планку, он сразу берет следующую. Нижегородской области очень повезло, что Глеб Сергеевич поехал сюда. Все, что сделано Валерием Павлиновичем Шанцевым, получит развитие. Одна из основных задач — успешно принять ЧМ, вторая — провести выборы президента так, чтобы он были чистыми и прозрачными», — сказал Бабич.