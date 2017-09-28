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13:15 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Юрий Чайка: У нас должна быть возможность для сохранения Байкала

Генпрокуратура провела проверку исполнения законодательства в сфере охраны лесов, экологии и природы озера.

Источник: Reuters

У жителей России должна быть возможность для сохранения мировой жемчужины — Байкала, заявил на брифинге сегодня, 28 сентября, генеральный прокурор РФ Юрий Чайка. Надзорный орган, которым он руководит, завершил проверку исполнения законодательства в сфере охраны лесов, экологии и природы озера и сейчас готовит доклад президенту страны Владимиру Путину. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

«Посмотрели, как исполняется законодательство о Байкале. Сейчас готовим свой доклад президенту. Нужно иметь возможность для сохранения этой мировой жемчужины. На мой взгляд, также должен быть организован доступ для туристов, граждан, чтобы посещать Байкал. Это прекрасное место на Земле. В таком вопросе необходимо соблюдение баланса», — сказал генпрокурор РФ.

Также Юрий Чайка отметил, что у него нет нареканий к работе прокуратуры Иркутской области. С его слов, региональный надзорный орган продолжает традиции, заложенные много лет назад.

Напомним, что сотрудники Генеральной прокуратуры РФ проверяли работу властей Иркутской области по охране лесов, экологии и природы Байкала с 29 августа по 2 сентября. Тогда же с проверкой исполнения природоохранного законодательства прибыли представители центральных контрольных ведомств.

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