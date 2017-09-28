Депутаты думы Усть-Илимска признали работу мэра неудовлетворительной

Как сообщил «Байкал Инфо» источник в администрации города, депутаты задавали градоначальнику 37 вопросов и слушали его ответы почти пять часов. По итогам тайного голосования 12 из 14 депутатов признали работу мэра и его администрации неудовлетворительной.

Депутаты спрашивали у мэра, почему бывают перебои с доставкой воды в район Высотка, почему не создается муниципальная управляющая компания для обслуживания старых домов, от которых отказались частные компании, коснулись всех сфер. «Но создалось впечатление, что депутаты не ставили своей целью выяснить причину того, что пошло в городе не так, а просто хотели показать, что власть везде недорабатывает. Цель — досрочная отставка мэра», — сообщил источник в администрации.