В Челябинской области назначен новый аудитор Контрольно-счетной палаты
Первый заместитель главы Центрального района Челябинска Александр Кондрашов назначен аудитором
Первый заместитель главы Центрального района Челябинска Александр Кондрашов назначен аудитором
Соответствующее решение принято сегодня, 28 сентября, на заседании регионального парламента.
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«Знаете этого человека?», — поинтересовался у депутатов председатель ЗСО Владимир Мякуш. «Да», — ответили парламентарии. «На заседании комитета по бюджету и налогам его кандидатура была поддержана», — уточнил спикер.
Алексей Лошкин уточнил, что в должности аудитора Александр Кондрашов будет контролировать работу министерств тарифного регулирования и энергетики, а также социальную политику.
Депутаты поддержали кандидатуру Александра Кондрашова. Он приступит к своим новым обязанностям со второго октября 2017 года. «Это очень ответственная работа, — обратился к новому аудитору Владимир Мякуш. — Надеюсь, вы оправдаете доверие
Справка.
Александр Викторович Кондрашов родился в Аше Челябинской области в 1964 году. Закончил школу с золотой медалью.
Имеет два высших образования (Челябинский политехнический институт, факультет двигатели, приборы и автоматы и академия госслужбы, юридический факультет).
С 1992 года Кондрашов работал в антимонопольной службе, практически с образования управления, сначала консультантом, потом руководителем отдела по защите прав потребителей, заместителем управления. С 1997 года до 11 января 2006 года Кондрашов возглавлял Челябинское управление федеральной антимонопольной службы России.
С 11 января 2011 года по 2 декабря 2012 года руководил ОАО «Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и ипотеки». Затем Александр Викторович работал в
С 30 июня 2014 года — заместитель главы Коркинского муниципального района главы по социальным вопросам. Затем перешел на работу в администрацию Центрального района Челябинска.