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11:26 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинской области назначен новый аудитор Контрольно-счетной палаты

Первый заместитель главы Центрального района Челябинска Александр Кондрашов назначен аудитором Контрольно-счетной палаты Челябинской области.

Соответствующее решение принято сегодня, 28 сентября, на заседании регионального парламента.

Руководитель Контрольно-счетной палаты области Алексей Лошкин представил депутатам кандидата на должность аудитора. Он отметил, что Кондрашов имеет два высших образования, работал в антимонопольной службе (пройдя путь от консультанта до руководителя), руководил ОАО «Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и ипотеки», был заместителем главы Коркинского муниципального района и в настоящий момент работает первым замом главы Центрального района Челябинска.

«Знаете этого человека?», — поинтересовался у депутатов председатель ЗСО Владимир Мякуш. «Да», — ответили парламентарии. «На заседании комитета по бюджету и налогам его кандидатура была поддержана», — уточнил спикер.

Алексей Лошкин уточнил, что в должности аудитора Александр Кондрашов будет контролировать работу министерств тарифного регулирования и энергетики, а также социальную политику.

Депутаты поддержали кандидатуру Александра Кондрашова. Он приступит к своим новым обязанностям со второго октября 2017 года. «Это очень ответственная работа, — обратился к новому аудитору Владимир Мякуш. — Надеюсь, вы оправдаете доверие Контрольно-счетной палаты, Законодательного собрания и избирателей».

Справка.

Александр Викторович Кондрашов родился в Аше Челябинской области в 1964 году. Закончил школу с золотой медалью.

Имеет два высших образования (Челябинский политехнический институт, факультет двигатели, приборы и автоматы и академия госслужбы, юридический факультет).

С 1992 года Кондрашов работал в антимонопольной службе, практически с образования управления, сначала консультантом, потом руководителем отдела по защите прав потребителей, заместителем управления. С 1997 года до 11 января 2006 года Кондрашов возглавлял Челябинское управление федеральной антимонопольной службы России.

С 11 января 2011 года по 2 декабря 2012 года руководил ОАО «Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и ипотеки». Затем Александр Викторович работал в бизнес-структурах.

С 30 июня 2014 года — заместитель главы Коркинского муниципального района главы по социальным вопросам. Затем перешел на работу в администрацию Центрального района Челябинска.

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