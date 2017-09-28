В Челябинской области назначен новый аудитор Контрольно-счетной палаты

Соответствующее решение принято сегодня, 28 сентября, на заседании регионального парламента.

Руководитель Контрольно-счетной палаты области Алексей Лошкин представил депутатам кандидата на должность аудитора. Он отметил, что Кондрашов имеет два высших образования, работал в антимонопольной службе (пройдя путь от консультанта до руководителя), руководил ОАО «Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и ипотеки», был заместителем главы Коркинского муниципального района и в настоящий момент работает первым замом главы Центрального района Челябинска.

«Знаете этого человека?», — поинтересовался у депутатов председатель ЗСО Владимир Мякуш. «Да», — ответили парламентарии. «На заседании комитета по бюджету и налогам его кандидатура была поддержана», — уточнил спикер.

Алексей Лошкин уточнил, что в должности аудитора Александр Кондрашов будет контролировать работу министерств тарифного регулирования и энергетики, а также социальную политику.

Депутаты поддержали кандидатуру Александра Кондрашова. Он приступит к своим новым обязанностям со второго октября 2017 года. «Это очень ответственная работа, — обратился к новому аудитору Владимир Мякуш. — Надеюсь, вы оправдаете доверие Контрольно-счетной палаты, Законодательного собрания и избирателей».

Справка.

Александр Викторович Кондрашов родился в Аше Челябинской области в 1964 году. Закончил школу с золотой медалью.

Имеет два высших образования (Челябинский политехнический институт, факультет двигатели, приборы и автоматы и академия госслужбы, юридический факультет).

С 1992 года Кондрашов работал в антимонопольной службе, практически с образования управления, сначала консультантом, потом руководителем отдела по защите прав потребителей, заместителем управления. С 1997 года до 11 января 2006 года Кондрашов возглавлял Челябинское управление федеральной антимонопольной службы России.

С 11 января 2011 года по 2 декабря 2012 года руководил ОАО «Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и ипотеки». Затем Александр Викторович работал в бизнес-структурах.