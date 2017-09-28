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11:33 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирске пройдут публичные слушания об изменении в Уставе города

Все желающие могут встретиться с депутатами и высказать своё мнение.

Совет депутатов города Новосибирска приглашает принять участие в публичном слушании «О внесении изменений в Устав города Новосибирска», которое пройдёт 18 октября.

«Мероприятие состоится в 11 часов в большом зале заседаний мэрии Новосибирска Красный проспект, 34,» — сообщили в пресс-центре Совета депутатов города Новосибирска.

Будет создан Оргкомитет, во главе с заместителем председателя Совета депутатов города Новосибирска Юрием Зарубиным. Жителям предлагают направить в Оргкомитет свои идеи по поводу их изменений не позднее 12 октября 2017 года.

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