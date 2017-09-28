В Новосибирске пройдут публичные слушания об изменении в Уставе города
Все желающие могут встретиться с депутатами и высказать своё мнение.
Все желающие могут встретиться с депутатами и высказать своё мнение.
Совет депутатов города Новосибирска приглашает принять участие в публичном слушании «О внесении изменений в Устав города Новосибирска», которое пройдёт 18 октября.
«Мероприятие состоится в 11 часов в большом зале заседаний мэрии Новосибирска Красный проспект, 34,» — сообщили в
Будет создан Оргкомитет, во главе с заместителем председателя Совета депутатов города Новосибирска Юрием Зарубиным. Жителям предлагают направить в Оргкомитет свои идеи по поводу их изменений не позднее 12 октября 2017 года.