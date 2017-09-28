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11:34 (мск), источник: СуперОмск

Назаров рассказал, сколько Омская область наторговала с ШОС и БРИКС

На форуме в Уфе губернатор Омской области рассказал об увеличении товарооборота со странами ШОС и БРИКС.

В ходе выступления на пленарном заседании третьего форума малого и среднего бизнеса регионов стран ШОС и БРИКС губернатор Омской области Виктор Назаров рассказал об увеличении товарооборота региона. Только на страны ШОС и БРИКС приходится 43% от всего внешнеторгового оборота Омской области.

«Для Омской области участие в объединениях ШОС и БРИКС также имеет весомое значение. Только в прошлом году товарооборот нашего региона со странами-членами ШОС и БРИКС составил порядка 330 миллионов долларов или 43 процента всего объема внешнеторгового оборота Омской области. В первом полугодии 2017 года наш товарооборот со странами ШОС и БРИКС вырос почти на 40 процентов. В том числе с основными партнерами: Казахстаном — на треть, с Китаем — в 2,3 раза», — заявил Назаров.

Как ранее сообщал «СуперОмск», в Уфе Виктор Назаров подпишет соглашение о создании первого в России межрегионального кластера нефтехимической промышленности. Объем вложений составит 200 млрд рублей.

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