Назаров рассказал, сколько Омская область наторговала с ШОС и БРИКС
На форуме в Уфе губернатор Омской области рассказал об увеличении товарооборота со странами ШОС и БРИКС.
На форуме в Уфе губернатор Омской области рассказал об увеличении товарооборота со странами ШОС и БРИКС.
В ходе выступления на пленарном заседании третьего форума малого и среднего бизнеса регионов стран ШОС и БРИКС губернатор Омской области Виктор Назаров рассказал об увеличении товарооборота региона. Только на страны ШОС и БРИКС приходится 43% от всего внешнеторгового оборота Омской области.
«Для Омской области участие в объединениях ШОС и БРИКС также имеет весомое значение. Только в прошлом году товарооборот нашего региона со
Как ранее сообщал «СуперОмск», в Уфе Виктор Назаров подпишет соглашение о создании первого в России межрегионального кластера нефтехимической промышленности. Объем вложений составит 200 млрд рублей.