Юрий Бурлачко стал новым спикером ЗСК

Источник: Югополис

Голосование состоялось в четверг, 28 сентября, на первом пленарном заседании ЗСК шестого созыва. За кандидатуру Бурлачко проголосовали 69 депутатов.

Заместителями Бурлачко стали теперь уже бывшие вице-губернаторы Сергей Усенко и Сергей Алтухов, лидер кубанских единоросов Николай Гриценко и ректор КубГАУ Александр Трубилин.

На этом посту он сменил Владимира Бекетова, который был председателем в течение последних 22 лет. Как сообщал «Югополис», руководивший ЗСК с 1995 года Бекетов займет кресло сенатора в Совете Федерации. Как утверждают источники «Югополиса», Бекетов не горел желанием перебираться в Совфед и в течение продолжительного времени предпринимал усилия, чтобы сохранить статус-кво.

Напомним, о том, что Юрий Бурлачко займет пост председателя ЗСК, стало известно еще несколько месяцев назад. Лишь вчера, 27 сентября было объявлено, что партия «Единая Россия», которая получила 60 из 70 мест в местном парламенте, приняла решение выдвинуть его на эту должность.

Юрию Бурлачко 56 лет: он родился 8 января 1961 года в Омске. В 1983 году окончил Кубанский сельскохозяйственный институт по специальности «гидромелиорация», затем, в 1999 году Кубанский государственный университет по специальности «юриспруденция». Бурлачко был одним из организаторов системы избирательных комиссий Краснодарского края, разработчиком Закона Краснодарского края «Об избирательной комиссии Краснодарского края». 21 октября 2015 года был назначен заместителем губернатора Краснодарского края.

Награжден медалью «За выдающийся вклад в развитие Кубани» II степени, в 2013 ему присвоено почетное звание «Заслуженный юрист Кубани».

Сын Юрия Бурлачко Максим с 2013 года является депутатом городской думы Краснодара.