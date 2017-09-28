В Волгограде изменили назначение территории ликероводочного завода

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в городской Думе, территория учебного заведения являлась зоной застройки специализированными объектами научного назначения, однако, теперь она стала зоной застройки объектами общественно-делового назначения.

Территория завода являлась ранее зоной объектов производственно-делового назначения. Теперь это зона застройки объектами общественно-делового и жилого назначения за пределами исторического центра Волгограда. «Основанием для внесения изменений послужило соответствующее обращение инвестора о предполагаемом строительстве на данной территории многоквартирного жилого комплекса», — отметили в Думе.