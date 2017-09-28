В Волгограде изменили назначение территории ликероводочного завода
Депутаты изменили назначение территорий ликероводочного завода и технического колледжа в Волгограде.
Депутаты изменили назначение территорий ликероводочного завода и технического колледжа в Волгограде.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в городской Думе, территория учебного заведения являлась зоной застройки специализированными объектами научного назначения, однако, теперь она стала зоной застройки объектами
Территория завода являлась ранее зоной объектов