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15:49 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде изменили назначение территории ликероводочного завода

Депутаты изменили назначение территорий ликероводочного завода и технического колледжа в Волгограде.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в городской Думе, территория учебного заведения являлась зоной застройки специализированными объектами научного назначения, однако, теперь она стала зоной застройки объектами общественно-делового назначения.

Территория завода являлась ранее зоной объектов производственно-делового назначения. Теперь это зона застройки объектами общественно-делового и жилого назначения за пределами исторического центра Волгограда. «Основанием для внесения изменений послужило соответствующее обращение инвестора о предполагаемом строительстве на данной территории многоквартирного жилого комплекса», — отметили в Думе.

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