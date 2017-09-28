«Я наслышан о разногласиях разных уровней власти в Нижнем Новгороде», — Глеб Никитин

«Я знаю, что были разные взгляды на то, как развивать город, что не всегда разные уровни власти, общественные силы могли договориться между собой. Я считаю, что зачастую есть некая инерция, история взаимоотношений, когда не хочется уступать, соглашаться. У меня такой инерции нет, поэтому нет никаких причин подозревать меня в непрозрачности действий. Я нацелен исключительно на работу», — отметил Никитин.