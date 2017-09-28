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15:11 (мск), источник: Югополис

Выборы главы Динского района не состоялись

С первой попытки депутаты не смогли выбрать руководителя муниципального образования.

В Динском районе объявлен новый конкурс на должность районного главы.

Фамилия преемника Сергея Жиленко должна была стать известна на 29-й сессии Совета муниципального образования, которая прошла 27 сентября. Депутаты районного Совета рассмотрели 2 кандидатуры, представленные по результатам работы конкурсной комиссии: директора ГУП КК «Кубанские продукты» Сергея Пономарева и начальника участка по работе с потребителями в Динском районе ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» Александра Павлова.

Однако по результатам тайного голосования ни один из кандидатов не набрал необходимое для избрания количество голосов. Решением депутатов Совета объявлен новый конкурс на должность главы муниципального образования Динской район, сообщает пресс-служба районной администрации.

По данным местной газеты РВС, 9 бюллетеней из 23-х были испорчены, 2 человека проголосовали за Павлова и 12 — за Пономарева.

Документы для участия в повторном конкурсе претенденты смогут подать с 5 по 25 октября, конкурс состоится 31 октября.

Динской район Краснодарского края считается «губернаторским» — там проживает глава Краснодарского края. Как сообщал «Югополис», Сергей Жиленко, руководивший Динским районом, стал депутатом ЗСК, одержав победу в Атаманском одномандатном округе № 20, и 15 сентября сложил полномочия главы.

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