Управление транспорта мэрии Воронежа возглавил Олег Миронов
Исполняющим обязанности руководителя управления транспорта мэрии Воронежа стал Олег Миронов. На этом посту он сменил ушедшего в отставку 27 сентября Владимира Анисимова.
Исполняющим обязанности руководителя управления транспорта мэрии Воронежа стал Олег Миронов. На этом посту он сменил ушедшего в отставку 27 сентября Владимира Анисимова.
Ранее Олег Миронов занимал должность заместителя руководителя управления. К исполнению обязанностей он приступил в четверг, 28 сентября. В мэрии уточнили, что решение о новом главе управления не окончательное. Вполне возможно, что Олег Миронов будет лишь временно исполнять обязанности руководителя.
Владимир Анисимов ушел в отставку по собственному желанию. Управление транспорта он возглавлял с 2012 года.