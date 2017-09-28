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12:51 (мск), источник: Вести - Воронеж

Управление транспорта мэрии Воронежа возглавил Олег Миронов

Исполняющим обязанности руководителя управления транспорта мэрии Воронежа стал Олег Миронов. На этом посту он сменил ушедшего в отставку 27 сентября Владимира Анисимова.

Источник: Вести - Воронеж

Ранее Олег Миронов занимал должность заместителя руководителя управления. К исполнению обязанностей он приступил в четверг, 28 сентября. В мэрии уточнили, что решение о новом главе управления не окончательное. Вполне возможно, что Олег Миронов будет лишь временно исполнять обязанности руководителя.

Владимир Анисимов ушел в отставку по собственному желанию. Управление транспорта он возглавлял с 2012 года.

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