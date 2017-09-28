Управление транспорта мэрии Воронежа возглавил Олег Миронов

Ранее Олег Миронов занимал должность заместителя руководителя управления. К исполнению обязанностей он приступил в четверг, 28 сентября. В мэрии уточнили, что решение о новом главе управления не окончательное. Вполне возможно, что Олег Миронов будет лишь временно исполнять обязанности руководителя.