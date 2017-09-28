Депутаты Заксобрания отказали ветеранам Омской области в выплатах

«Мы отняли у ветеранов Омской области надбавку в 550 рублей. Для них эти деньги нужны. Для тех, у кого пенсия на копейку больше 14 тысяч 374 рублей, эту надбавку отменили. Наших ветеранов обманули, не оставив им льгот», — цитирует издание слова Андрея Алехина.