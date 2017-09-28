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12:07 (мск), источник: АиФ Омск

Депутаты Заксобрания отказали ветеранам Омской области в выплатах

Льгота, отменённая из-за кризиса, так и не была возвращена.

Депутаты обсудили возможность возвращения доплаты в 550 рублей льготникам, обладающих статусом «Ветеран труда Омской области». Предложение внёс Андрей Алёхин из КПРФ, передаёт Om1.

«Мы отняли у ветеранов Омской области надбавку в 550 рублей. Для них эти деньги нужны. Для тех, у кого пенсия на копейку больше 14 тысяч 374 рублей, эту надбавку отменили. Наших ветеранов обманули, не оставив им льгот», — цитирует издание слова Андрея Алехина.

При этом представители фракции «Единая Россия» выступили с ответным проектом, которые позволит увеличить показатель прожиточного минимума пенсионера в регионе.

Отметим, что увеличение прожиточного минимума позволит пенсионерам, заработавшим пенсию меньше этого предела, рассчитывать на бюджетную доплату в размере недостающей суммы. Таким образом, в идеале, несколько вырастет благосостояние значительного числа лиц пенсионного возраста.

Сейчас прожиточный минимум пенсионера в Омской области составляет 7345 рублей.

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