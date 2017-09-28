В Самару с проверкой прибыла комиссия ФИФА
Основная цель визита ревизоров — оценка хода строительства стадиона «Самара Арена».
Основная цель визита ревизоров — оценка хода строительства стадиона «Самара Арена».
В четверг, 28 сентября, в Самару прилетела совместная делегация представителей ФИФА и оргкомитета «Россия-2018».
Основной целью визита делегации, которую возглавили генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин и директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит, является оценка хода строительства стадиона «Самара Арена».
В состав совместной группы, которая насчитывает около 150 человек, вошли эксперты в области проектирования стадионов, подготовки и проведения соревнований, безопасности, транспорта, логистики, сервисов гостеприимства, телевещания, обеспечения работы СМИ, работы персонала, реализации маркетинговой и билетной программ.