Новая редакция декрета № 3 будет нацелена на содействие занятости — Ковальков

Источник: БЕЛТА

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В новой редакции декрета № 3 изменяется не только смысл документа, но и его название. Об этом сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков на онлайн-конференции на сайте Белтелерадиокомпании на тему либерализации бизнеса, сообщает БЕЛТА.

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«Декрет № 3 претерпевает коренную реконструкцию: сейчас он готовится в абсолютно новой редакции. Изменяется не только смысл декрета, но даже его название, — сказал Валерий Ковальков. — Планируется, что он будет называться “По содействию занятости” и будет направлен на то, чтобы органы власти оказали максимально возможное содействие желающим работать, чтобы человек мог работать или был трудоустроен на какое-то рабочее место».

Что касается того, кого относить к занятым в экономике и не занятым в экономике, то если человек зарегистрирован в налоговой инспекции, уплатил сбор, то он является занятым в экономике, никто контролировать не будет, фактически ли занят он в этой деятельности или нет, пояснил замминистра. «И регистрация в ФСЗН уже не обязательна: он решил заниматься неким видом деятельности, быть самозанятым, он уплачивает ставку единого налога, значит, он занят в экономике», — добавил Валерий Ковальков.