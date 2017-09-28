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13:30 (мск), источник: АиФ Иркутск

Дмитрий Медведев направил поздравительную телеграмму с 80-летием Приангарья

Жителей Иркутской области с юбилеем поздравил председатель правительства РФ.

На имя главы Приангарья Сергея Левченко и жителям региона поступила поздравительная телеграмма от председателя правительства России Дмитрия Медведева. Об этом сообщает пресс-служба местного ведомства.

В телеграмме Дмитрия Медведева отмечается: «Поздравляю вас со знаменательной датой — 80-летием образования Иркутской области. У вашего края свое, особенное место в истории и экономическом развитии нашей страны. Многие поколения веками вкладывали свой труд и талант в освоение его природных богатств. Поднимали здесь сельское хозяйство и промышленность. Жители области многое сделали для победы в Великой Отечественной войне. И очень важно, что вы храните память о подвигах своих земляков.

В послевоенные годы вся страна гордилась возведением гидроэлектростанций Ангарского каскада, ударной прокладкой БАМа, строительством Иркутского и Братского алюминиевых заводов. Благодаря этому индустриальному рывку Восточная Сибирь сегодня — это крупнейший центр энергетики и энергоемких производств. В области развиваются и другие отрасли, создаются современные кластеры — фармацевтический, машиностроительный, нефтегазохимический, агропромышленный.

Большое внимание уделяется развитию туризма. Ведь здесь находится немало особо охраняемых природных территорий, заповедников и заказников. И конечно, «жемчужина» Сибири — уникальное озеро Байкал.

Уверен, что ваше трудолюбие и любовь к родному краю будут и впредь служить залогом процветания Иркутской области.

Желаю вам крепкого сибирского здоровья, благополучия и новых успехов, — говорится в телеграмме Председателя Правительства РФ.

Ранее Иркутскую область с 80-летним юбилеем поздравил президент России Владимир Путин.

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