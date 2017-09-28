Лукашенко: выход Великобритании из ЕС может разрушить союз

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 28 сен — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал опасным прецедентом выход Великобритании из Европейского союза. Об этом президент заявил в четверг в Минске на встрече с участниками пленарного заседания Совета епископских конференций Европы.

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«Выход Великобритании из Евросоюза — это тоже опасный прецедент, который может разрушить Европейский союз», — сказал Лукашекно.

По его словам, в современных условиях нужен громкий голос церкви и настоятельный призыв к политикам и государственным деятелям остановить войну и укрепить безопасность на Европейском континенте.

«Пока мы не потеряли Европу вообще», — сказал глава государства и отметил, что ситуация уже дошла «до горячих столкновений в Европе».

Президент сказал, что, встречаясь накануне с государственным министром Великобритании, он говорил о том, что Беларусь является поборником единства Европы в целом и ЕС в частности.

«Потому что мы сторонники многополярного мира, а ЕС сегодня является одной из основных опор спокойствия и равновесия в мире», — сказал Лукашенко.

По его словам, если эта опора уходит, если она будет разрушена, мир наклонится еще больше.

Президент подчеркнул, что не считает, что Великобритания в данном случае поступает неправильно.

«Это воля народа Великобритании, в каких союзах быть. Наоборот, на моей памяти политики и государственные деятели (я даже уверен, церковь Великобритании) призывала Европейский союз к реформированию для того, чтобы этот союз был удобен многим народам, в том числе Великобритании. Но Брюссель к этому не прислушался. Вот и получили. Теперь мы пожинаем эти последствия», — заявил он.