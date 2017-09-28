Парламент Кыргызстана ратифицировал договор о границе с Узбекистаном

Источник: Sputnik

Согласно промежуточному договору о госгранице, подписанного президентами Узбекистана и Кыргызстана Шавкатом Мирзиёевым и Алмазбеком Атамбаевым 5 сентября, впервые в истории двух стран описано около 85% линии госграницы. Во время встречи, прошедшей в Бишкеке, президенты заявили, что переговоры об оставшихся спорных территориях, которые в основном касаются анклавов, будут продолжены и могут быть урегулированы в ближайшее время.

«На заседании Жогорку Кенеша (парламента — ред.) сегодня, 28 сентября, депутаты рассмотрели законопроект “О ратификации договора между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан о кыргызско-узбекской государственной границе, подписанного 5 сентября 2017 года в городе Бишкек”. По итогам обсуждения данный законопроект принят во втором и третьем чтении», — говорится в сообщении пресс-службы.

Документ направлен на подпись президенту республики.