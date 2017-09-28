Парламент Кыргызстана ратифицировал договор о границе с Узбекистаном
ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Парламент Кыргызстана ратифицировал в третьем и окончательном чтении договор о госгранице с Узбекистаном, сообщила
ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Парламент Кыргызстана ратифицировал в третьем и окончательном чтении договор о госгранице с Узбекистаном, сообщила
Согласно промежуточному договору о госгранице, подписанного президентами Узбекистана и Кыргызстана Шавкатом Мирзиёевым и Алмазбеком Атамбаевым 5 сентября, впервые в истории двух стран описано около 85% линии госграницы. Во время встречи, прошедшей в Бишкеке, президенты заявили, что переговоры об оставшихся спорных территориях, которые в основном касаются анклавов, будут продолжены и могут быть урегулированы в ближайшее время.
«На заседании Жогорку Кенеша (парламента — ред.) сегодня, 28 сентября, депутаты рассмотрели законопроект “О ратификации договора между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан о
Документ направлен на подпись президенту республики.
Напомним, рабочие группы по вопросам демаркации и делимитации границ между Кыргызстаном и Узбекистаном