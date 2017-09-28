Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сигал дал "резкое" интервью о России и США
Самая тяжелая женщина в мире умерла после множества операций
Главу Дагестана экстренно вызвали в Кремль в связи с отставкой
Глава Дагестана, уходя, раскритиковал «навязанные идеи» Путину
Почему сапогам не место в современном гардеробе: личное мнение
Молодая жена основателя Playboy осталась без наследстваПеред свадьбой Кристал Харрис подписала жесткий брачный контракт с Хефнером
В центре скандала: Украину поймали на международном преступлении
СМИ: Китай нанесет мощный удар по доллару
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (онлайн)
У Toyota RAV4 появилась «версия для экономных»
Панин кинул в свою голодную дочь хлебом в постановочном видео
СМИ: Проклова о причине смерти своих троих детей
«Вы с тещей можете встречаться»: выговоры чиновникам от Путина
Савченко попала в ДТП
"Слезы душат": девушка погибшего Клинаева о трагедии
СМИ: Лорак в платье с эффектом обнаженного тела
Марина Седых из Иркутска, заработавшая за год 553 млн руб. (фото)
«С ума сошли?»: выговоры чиновникам от Путина
Фоторепортажи
18Ребятам о зайчатах
10Каталонцы снова хотят выйти из состава Испании
16:50 (мск), источник: Sputnik

Парламент Кыргызстана ратифицировал договор о границе с Узбекистаном

ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Парламент Кыргызстана ратифицировал в третьем и окончательном чтении договор о госгранице с Узбекистаном, сообщила пресс-служба высшего законодательного органа республики.

Источник: Sputnik

Согласно промежуточному договору о госгранице, подписанного президентами Узбекистана и Кыргызстана Шавкатом Мирзиёевым и Алмазбеком Атамбаевым 5 сентября, впервые в истории двух стран описано около 85% линии госграницы. Во время встречи, прошедшей в Бишкеке, президенты заявили, что переговоры об оставшихся спорных территориях, которые в основном касаются анклавов, будут продолжены и могут быть урегулированы в ближайшее время.

«На заседании Жогорку Кенеша (парламента — ред.) сегодня, 28 сентября, депутаты рассмотрели законопроект “О ратификации договора между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан о кыргызско-узбекской государственной границе, подписанного 5 сентября 2017 года в городе Бишкек”. По итогам обсуждения данный законопроект принят во втором и третьем чтении», — говорится в сообщении пресс-службы.

Документ направлен на подпись президенту республики.

Напомним, рабочие группы по вопросам демаркации и делимитации границ между Кыргызстаном и Узбекистаном 21—31 августа провели встречи в Бишкеке, и затем в Ташкенте, на которых обсудили вопросы по определению границ.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Отаханову вменяют посягательство на конституционный строй Узбекистана
Парламент Кыргызстана ратифицировал договор о границе с Узбекистаном
Власти выделили на помощь «ВИМ-Авиа» 98 миллионов рублей
Умер основатель Playboy Хью Хефнер
В России резко увеличилось число долларовых миллионеров
Путин уволил губернатора Ненецкого автономного округа
В ЦБ рассказали о бесконтактных кражах с платежных карт
Компьютерный сбой нарушил работу аэропортов по всему миру
Женщину силой сняли с рейса, когда она рассказала об аллергии
Спорт
Унижение от дьяволов. Надежда от дьяволят Вчера ЦСКА без шансов уступил на своем поле «МЮ» — 1:4. Все пропущенные мячи стали следствием грубейших ошибок игроков обороны
Авто
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (NEW онлайн) В эти минуты в Сочи мы тестируем новые версии Lada Vesta (универсалы SW и внедорожную SW Cross). Юрий Урюков ведет онлайн-трансляцию
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Якубович не позовет своего темнокожего двойника на «Поле чудес» В соцсетях обратили внимание на сходство знаменитого российского телеведущего и министра иностранных дел Республики Гайана
Недвижимость
Основатель «Мортона» построит жилье в центре Праги
Медведев сообщил о рисках срыва плана по вводу жилья
Путин возмутился ситуацией в сфере строительства жилья
Арестован экс-глава крупной стройкомпании
Леди
8 вещей, которые не стоит покупать в масс-маркете (фото) Как найти сокровище среди груды барахла и не уйти из магазина с вещью, которая развалится после первой стирки — читай в статье
Дети
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков впервые рассказали о будущем ребенке Пол и имя малыша пара хранит в секрете.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь