Суд не дал епархии забрать три колледжа в центре Екатеринбурга

Согласно картотеке Арбитражного суда Свердловской области, епархия требовала передать в ее ведения здания Свердловского мужского хорового колледжа на проспекте Ленина, Екатеринбургского экономико-технологического колледжа и Екатеринбургского монтажного колледжа на улице Декабристов.

В ходе судебных разбирательств, свои отзывы на требования епархии представили все три колледжа. Вчера, 27 сентября, в иске было отказано полностью. Ранее епархия уже обращалась в МУГИСО с требование о передаче этих помещений, но получала отказ.