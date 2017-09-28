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12:40 (мск), источник: УралПолит.ру

Суд не дал епархии забрать три колледжа в центре Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 сентября, ИА УралПолит.Ru. Свердловский арбитражный суд отказал в удовлетворении иска Екатеринбургской епархии к МУГИСО о передаче в ее собственность зданий трех колледжей.

Согласно картотеке Арбитражного суда Свердловской области, епархия требовала передать в ее ведения здания Свердловского мужского хорового колледжа на проспекте Ленина, Екатеринбургского экономико-технологического колледжа и Екатеринбургского монтажного колледжа на улице Декабристов.

В ходе судебных разбирательств, свои отзывы на требования епархии представили все три колледжа. Вчера, 27 сентября, в иске было отказано полностью. Ранее епархия уже обращалась в МУГИСО с требование о передаче этих помещений, но получала отказ.

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